Glumca Paula Rudda (52) magazin People proglasio je najseksi muškarcem na svijetu 2021. godine. No, on teško prihvaća tu svoju titulu.

Za njega su tvrdili da je ljubazan, samozatajan, vrijedan, skroman i to mu je bilo sasvim u redu, ali pojam "seksi" nikako mu nije sjeo.

"Svjestan sam toga da će ljudi kada čuju da sam najseksi muškarac na svijetu reći: 'Što?'. Toliko je ljudi koji bi trebali dobiti tu titulu prije mene. Ovo nije lažna skromnost, zaista to mislim", kazao je Paul.

Upravo ta skromnost, prekrasne zelene oči i hipnotički osmijeh razlozi su zašto se publika zaljubila u njega tijekom godina. No, unatoč tome i svjetskoj slavi, Paul je, kaže, najsretniji kad je doma sa suprugom Julie Yaeger (53), s kojom je u braku već 18 godina, i njihovom djecom Jackom (17) i Darby (12).

"Kad razmišljam o sebi, vidim se kao suprug i otac. To sam ja! Kad ne radim, družim s obitelji i to najviše volim raditi", kazao je.

Očekuje da ga prijatelji nemilice zezaju

Ruddova supruga bila je jedina osoba kojoj je unaprijed rekao za svoju novu titulu.

"Bila je zapanjena", kaže. "No, bila je jako slatka u vezi toga. Nakon malo hihotanja i šoka, rekla je 'Oh, baš su super izabrali'. I to je bilo jako slatko. Vjerojatno nije govorila istinu, ali što je trebala reći?", ispričao je glumac.

Rudd također očekuje da će ga prijatelji nemilice zezati i trolati. "Neću biti skroman zbog titule. Izrađujem posjetnice. Ali svi moji prijatelji će me nemilice zezati i to očekujem od njih. I zato su oni moji prijatelji."

Sada kada je službeno seksi, Rudd očekuje da će mu se život "puno promijeniti".

"Sada se nadam da ću konačno biti pozvan na neku od onih seksi večera s Clooneyjem, Pittom i B. Jordanom", kaže. "I pretpostavljam da ću biti na puno više jahti. Uzbuđen sam zbog toga", našalio se.