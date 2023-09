Irina Shayk je dio ljubavnog trokuta u kojem se želi skrasiti s Bradleyjem Cooperom, a s druge strane voli provoditi vrijeme s nogometašem Tomom Bradyjem.

'Oni su samo prijatelji'

Irina Shayk se još uvijek nada da će se skrasiti i vjenčati s glumcem s kojim ima šestogodišnju kći Lea de Seine. Shayk i Cooper viđeni su zajedno krajem kolovoza na odmoru u Italiji uz fotoshooting u toplesu. Unatoč tome, Shayk je uočena kako žuri u stan bivše zvijezde New England Patriotsa u New Yorku. Kako kažu izvori za Page Six Cooper je počeo biti ljubomoran na njenu vezu s Bradyjem, no s druge strane kažu da je sretan zbog svoje bivše.

“Shayk i Cooper već dugo nisu zajedno. Oni su suroditelji i to je to. Oni su najbolji prijatelji. Oni su sretni. Bradu se jako sviđa Tom i tu nema ničega osim podrške.”, kaže Page Six

No, neki izvori kažu da Shayk planira nastaviti provoditi vrijeme s Bradyjem ako Cooper ne namjerava "zaključati stvari" s njom. Ipak, brak nije u bliskoj budućnosti za nju i Bradyja. Page Six smatra da Brady, koji se prošlog listopada razveo od manekenke Gisele Bündchen, nije spreman skrasiti se na duže staze.

“Brady trenutno nije zainteresiran za ozbiljnost s bilo kim. Njegov prioritet su djeca i poslovni interesi. Bit će još supermodela u njegovoj budućnosti", kaže izvor Page six.

Ljubavni život Bradyja i Shayk

Brady i Shayk prvi put se povezali u lipnju kada je Page Six ekskluzivno izvijestio da se Shayk "bacila" na bivšeg nogometaša na vjenčanju milijardera trgovca umjetninama Joea Nahmada na Sardiniji u Italiji.

Do njihovog susreta došlo je četiri godine nakon prekida između nje i Coopera. Brady je bio u braku s Bündchen 13 godina s kojom ima 13- godišnjeg sina Benjamina i desetogodišnju kćer Vivian, a s bivšom ženom Bridget Moynahan ima 16-godišnjeg sina Jacka.