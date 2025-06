Razlozi zbog kojih žene opraštaju nevjeru

arti-201008140108006 Na stranici askmen.com navedeno je 10 razloga zbog kojih žene svoje nevjerne partnere primaju natrag. Krenimo redom.

10. Ne podnose neuspjeh Mnoge žene ulazak u brak smatraju uspjehom. Ponekad im je jednostavno teško odustati te priznati da nešto ne štima u njihovoj vezi oko koje su se toliko trudile. Radije će pokušavati i dalje te napraviti sve što treba. Veza takvih žena je poput tonućeg Titanica , one bi svirale violinu do posljednjeg trenutka.

9. Strah od nepoznatog Sa svojim je partnerom već godinama, izgradili su zajednički život i ona se fokusirala na zajedničku budućnost. Razmišljanje o napuštanju svega toga u njoj budi strah od nepoznatog. Za suočavanje s potpuno drugačijim načinom života treba puno hrabrosti i zato neke radije prijeđu preko nevjere i ostanu u 'udobnoj' i poznatoj zoni.

arti-201011040621006 8. Uvjerena je da će se on promijeniti I nakon što ih je partner prevario, neke su žene uvjerene da će se on promijeniti. Žene se ne mogu pomiriti s tim da muškarac koji ih je nekada volio sada voli drugu ženu i često se pokušavaju uvjeriti da može biti kao i prije. Naravno, njihov odnos će se nakon prevare promijeniti, ali vjerojatno ne u korist žene koja je oprostila nevjeru.

7. Manjak samopouzdanja Brenda Stone Browder, autorica knjige On the Up and Up: A Survival Guide for Women Living with Men on the Down Low , koja je također oprostila nevjeru, smatra da žene koje nemaju samopouzdanja uvijek traže opravdanja za supruga preljubnika. Same sebe ne poštuju dovoljno i misle kako nisu dovoljno dobre i da ne zaslužuju bolje.

6. On joj pripada Iako ju je povrijedio, ona ne može zamisliti život bez njega, a još manje može zamisliti da ga ima neka druga žena. Neke žene u stanju su prihvatiti i da muškarca dijele s drugom ženom, samo da ostanu uz njega. Ostati s njim bez obzira na sve za njih je označavanje i čuvanje svog teritorija.

5. Otac je njezine djece Iako zvuči naivno, ostanak s muškarcem preljubnikom zbog djece nekim je ženama i više nego dovoljan razlog za oprost. Kao majka, ona ne smije razmišljati sebično. Mora misliti na svoju djecu i ideja o raspadu obitelji njoj je nezamisliva.

4. Zajedno su prošli puno toga Dijeljenje zajedničkih iskustava moćna je stvar, pogotovo za sentimentalne žene. Ako je iza njih puno toga, nekim je ženama to teško odbaciti. Uspomene ih neće grijati u hladnim noćima kada ostanu same.

3. Financijski je ovisna o partneru Emocije na stranu, neimaština može natjerati ženu da ostane uz partnera koji je vara. Kako da otiđe i započne novi život kada je u potpunosti financijski ovisna o njemu već duže vrijeme? To je nekim ženama dovoljan razlog da ostanu, pa čak ako ga više ni ne vole.

2. U vezu je uložila i novca i vremena Graditi odnos za neke je više od kovanja emocionalnih veza, to može uključivati financijska ulaganja u posao, stan... Ako muškarac i žena imaju zajedničku tvrtku, razvod bi to mogao uništiti. Neke su u stanju pristati na puno toga kako ne bi došlo do gubitka u bilo kojem obliku.

1. Ludo je zaljubljena u njega i voli ga Jedan od najčešćih razloga zašto žene opraštaju nevjeru je ljubav. Unatoč boli koju joj je nanio, ona ga i dalje voli, zaljubljena je u njega i ne zna drugačije nego oprostiti.

