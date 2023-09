Prošlog mjeseca su brojni mediji pisali da je pukla ljubav između Tatjane Dragović i njezinog partnera Vlahe Arbulića.

"Dubrovački glazbenik i model (33) i bivša manekenka (45) nakon deset godina veze u kojoj su dobili devetogodišnju kćer Luce - više nisu zajedno", rekao je izvor Slobodnoj Dalmaciji.

Izvor blizak paru je za Slobodnu Dalmaciju rekao da su Vlaho i Tatjana razdvojeni još od svibnja, a danas ih je fotoreporter fotografirao u Zagrebu.

Uzrujani Vlaho je tada rekao Slobodnoj Dalmaciji: "To su dezinformacije o čemu me pitate. Je li stvarno moguće da ti mene ovako na telefon zoveš u osmom mjesecu na otoku i da me to ovako pitaš? To nije, prva stvar, profesionalno, a druga stvar, imaš potpune dezinformacije. Tako da ono… Baš mi je ovo onako nepristojno."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ja da baratam nekakvim pričama iz kuloara pa iz pristojnosti bih poslao par poruka da vidim ima li to ikakvog smisla, ako nema, onda ne bi na ovakav način… Ali hvala da znam obrisati broj za ubuduće", rekao je Vlaho novinarima Slobodne Dalmacije.

