JE LI ONA REALNA?! / Eva Longoria nakon 2 djece i bucmaste faze izgleda bolje nego ikad, a otkrila je i kako joj je uspjelo. No, nije to za svakoga...

Eva Longoria u 47. godini izgleda bolje no ikad. Glumica je majka dvoje djece, visoka tek 157 centimetara, i s prepoznatljivim latina genima. U trudnoći se glumica, očekivano, malo zaokružila, no da je rodila dvoje djece - na njoj se danas baš i ne vidi. Longoria je svoju figuru dovela do savršenstva, a otkrila je i kako je u tome uspjela.