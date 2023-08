Zvijezde spektakularne turske serije "Obiteljske tajne" Pınar Deniz i Kaan Urgancıoğlu glume dvoje ljubavnika, no oni dijele istu strast u borbi za pravdu. Ona je odvjetnica, a on tužitelja. Njihova priča je ispričana nakon ubojstva koje ih zapravo spoji, a seriju ćete moći pratiti na novoj streaming platformi RTL-a Voyo odmah nakon lansiranja 27. kolovoza, na kojoj ćeš sve nove epizode RTL-ovih showova i serija moći gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Osim toga, moći ćete bez stresa uživati u više od 10.000 sati sadržaja, i to bez reklama.

Glavna glumica Pinar je rođena 4. studenoga 1993. u Adani u obitelji arapskog podrijetla, a od svoje druge godine odrastala je u Tarabyi u Istanbulu. Diplomirala je na Sveučilištu u Istanbulu, a prvo glumačko iskustvo stekla je ulogom Evrim u seriji 'Sil Bastan'. Pojavila se i spotu pjevača Murata Dalkılıça za pjesmu 'Yani'. Nakon toga je nizala ulogu za ulogom u popularnim turskim serijama, piše RTL.

Ona je i model te zaštitno lice nekoliko brendova. Mnogi za nju kažu da je jedna od najljepših turskih glumica. Ima uspješnu karijeru, no u privatnom životu joj ne cvjetaju ruže. Bila je u vezi s s glumcem Yigitom Kirazcijem kojeg je upoznalana snimanju filma 'Askin Kiyameti', no prekinuli su prošle godine.

"Sve svoje veze gradim na čistoj osnovi. Vjerujem da smo ušli u život da osjetimo ove emocije. Ljubav je lijepa kada počne, ali stjecajem nekih okolnosti završi kada za to dođe vrijeme. Radi se o tome kako živite i kako gradite tu vezu. Nemam loš odnos s bilo kim, ali sam tužna. Međutim, kako starite, to dolazi kraju sve bezbolnije", rekla je Pinar. Glumica je navodno plakala zbog prekida između snimanja scena za seriju "Yargi".

Zvijezda serije Kaan Urgancioglu nalazi se na listi najtraženijih i najpopularnijih glumaca. Rođen je 8. svibnja 1981. u Izmiru. Nakon što je završio u Turskoj privatnu srednju školu s obitelji se preselio u Ameriku. Ondje je završio fakultet. Kaan se 2000. godine vratio u Tursku gdje je upisao studij. Glumca je 2002. godine primijetio producent Abdullah Oguz i angažirao ga je u seriji 'obiteljske tajne' te je tako Urgancıoğlu započeo svoju uspješnu glumačku karijeru, prenosi RTL.

Kaan se u lipnju oženio s poduzetnicom Burcu Denizer. Par je svojim vjenčanjem iznenadio sve pa i najbližu obitelj. "To je bilo iznenađenje i za moju obitelj. Znali su da ćemo možda napraviti ovako nešto, ali nisu znali da to možemo ovako ludo, brzo", rekao je glumac.

Na dodjeli nagrada "Najbolje godine" serija je proglašena za najbolju televizijsku seriju, a Pinar i Kaan dobili su nagradu za najboljeg glumca i glumicu.