Pinar Deniz trenutno je jedna od najljepših i najtalentiranijih turskih glumica. U jednom od intervjua ispričala je u kakvom je odnosu s kolegom Kaanom Urganciogluom s kojim glumi u turskoj seriji "Obiteljske tajne" koju možete pratiti na streaming platformi RTL-a Voyo, i to bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavna glumica je lani prekinula s dečkom, a ubrzo nakon toga turski su mediji nagađali događa li se između nje i njezinog kolege Kaana nešto više od prijateljstva. Nakon što je došla s filmskog festivala u Cannesu, u jednom od intervjua Pinar, koja inače ne voli iznositi detalje iz privatnog života, prokomentirala je u kakvom je odnosu sa zgodnim kolegom. Naime, odmah ispod fotografija s festivala Kaan joj je u komentaru ostavio kratku, ali slatku poruku - emotikon srca.

Novinari su je pitali što to znači, a Pinar je rekla: "Normalno. On je moj partner, moj prijatelj, moja podrška. Da on ode na Cannes Film Festival i objavi ovakve fotografije, i ja bih ispod njih zalijepila emotikon srca. Ma, napisala bih da ga volim. Naravno, volim ga! Zajedno smo već tri godine i volim njegovu ljudskost. Volim ga kao glumca, tako da mi je Kaan jako dragocjen i drag."