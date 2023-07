Nives Celzijus u četvrtak je podijelila video u kojem su ona i sestra Matea Zeljković pozirale u ružičastim bikinijima. Nives je u prvi plan stavila svoje bujne grudi, dok je sestra popravljala frizuru. Zatim ju je Nives pomazila po trbuhu, a sestra se nasmijala.

Nives je snimila i svoju guzu koju je otkrila u tangama, a obje su imale istu frizuru, pletenice.

Podsjetimo, Nives se nedavno susrela s neugodnom situacijom na društvenoj mreži.

Podijelila je svoju golu fotografiju i onu u bikiniju, a sve kako bi svojim pratiteljima otkrila da se netko, njoj još zasad nepoznat, poigrao u fotošopu i pomoću "deepfake" alata uklonio joj je odjeću s fotografije.

"Ne znam i vjerujem da ne poznajem tu sortu ljudi koja iz puke zabave i zlobe odluči fotošopirati nečiju sliku i učiniti je golom. No pretpostavljam da postoji ta neka šačica kibernetičkih zlotvora koji smatraju da su takve tvorevine zabavne i koji u tome pronalaze neki osobni interes. No oni me manje zabrinjavaju", započela je Nives za Index.hr.

"Javila mi je frendica, a kasnije sam pronašla sadržaj u dm-u Instagrama. Ne mogu reći da sam uznemirena jer ovo je tek jedan od brojnih pokušaja, a i u više od 20 godina, koliko sam na sceni, navikla sam na laži, insinuiranja, podmetanja, fotošope i brojne druge metode pokušaja degradacije. Često kao javne ličnosti ni ne reagiramo jer su nas učili da šutimo, ignoriramo i ne dajemo na značaju da brže prođe. Ali realno, nikad ne prođe. I svakim ignoriranjem dajemo blagoslov i podršku da to čine i dalje. I ne samo nama", dodaje.

