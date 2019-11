MATKO I BRANE ‘ZARATILI’ S LOKALNOM POLITIČARKOM: ‘Suludo nas je uspoređivati s Ritom Orom’

Zadarska oporbena vijećnica kritizirala je rad gradonačelnika, spomenula i popularne zabavljače, a oni su joj sada odgovorili

Kritizirajući rad zadarskog gradonačelnika oporbena vijećnica Danijela Vukoša je na sjednici Gradskog vijeća kao negativan primjer mogućih zabavljača na novogodišnjem dočeku navela bend Matko i Brane. Lokalni mediji su to jedva dočekali pa je tako njena izjava „Nemojte dopustiti da Turistička zajednica ne odradi posao, kao što je to bilo za Ritu Oru, pa da nas za doček Nove godine zabavlja Matko i Brane.“ završila na lokalnim portalima, a bend joj se odlučio zahvaliti na usluzi koju im je napravila.

“Ukoliko političarima uzmanjka zabave, neka dođu na naš nastup, mi ćemo se pobrinut i za piće i za atmosferu. U svakom slučaju zahvaljujemo se vijećnici Vukoši jer smo već dan kasnije dobili ponudu da za Novu godinu zabavljamo drage nam Dubrovčane u Cavtatu, a uslijedili su i mnogi drugi upiti i angažmani”, kažu kraljevi fešte i dobre zabave Matko Sinovčić (42) i Brane Kopitović (42).

‘Suludo nas je uspoređivati s Ritom Orom’

„Za razvoj i turizam Dalmacije odlično je da nam dolazi što više svjetskih zvijezda, no naši ljudi su željni domaće pisme. Zna se zašto se nas zove. Mi smo tu da napravimo feštu i dignemo atmosferu. Suludo nas je uspoređivati s Ritom Orom, no sumnjamo da bi se Zadrani bolje zabavili uz nju, nego uz Jolu, Stavrosa ili Matka i Branu“, stav je dvojca, koji sebe nazivaju bend za pireve, svadbe, vjenčanja, dolaske i odlaske bračnih partnera, mjesečnice i godišnjice.

Da je to što nude upravo ono što publika i želi, najbolje svjedoči činjenica da ih za novogodišnje dočeke često angažiraju i van Hrvatske, a posebno ih vole Hrvati u Americi, gdje velikih glazbenih imena zaista ne nedostaje. Zahvaljujući zadarskoj gradskoj vijećnici nadolazeći dani će im proći itekako radno jer njihovi vikendi do kraja godine su već skoro u potpunosti rasprodani. Matko i Brane atmosferu će neprestano usijavati diljem obale, počevši sa splitskim nastupom 28. studenog, preko Malog Lošinja, Benkovca, Omiša, Marine, Trogira, Ploča, Sinja, pa do novogodišnjeg dočeka u Cavtatu.

„Publika voli naš stil i opuštenost, a najčešće nas angažiraju kada žele maratonske zabave jer očito znamo kako publiku držati na nogama do sitnih sati. Nas politička prepucavanja ne diraju jer mi smo sigurni u glasove svoje publike“ , kroz smijeh poručuju iz benda.