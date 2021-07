Marilyn Manson (52) predao se u četvrtak vlastima Los Angelesa u vezi s optužbama za napad iz New Hampshirea. On je iz holivudske policijske postaje ubrzo pušten bez jamčevine, piše Page Six.

Prema dogovoru postignutom s policijskoj upravi Gilford, Manson će u kolovozu otputovati u Novu Englesku kako bi se suočio s dvije prekršajne prijave koje su protiv njega podnijete nakon incidenta u kojem je roker navodno pljuvao snimateljicu tijekom koncerta 2019. godine.

"Pljuvao je svugdje, pa i po njenoj kameri, a ona je to obrisala. Djelovala je poprilično frustrirano. On se onda spustio na pod, stao je blizu nje te je prema njoj 'lansirao' divovsku raketu punu hračaka. Bila je bijesna i zgrožena, pa je odjurila, a on se samo nasmijao", rekao je jedan svjedok.

Mansonov odvjetnik nazvao je tu tvrdnju "smiješnom" te je rekao je da je pjevač "predan suradnji s vlastima". Ako bude proglašen krivim, Manson bi se mogao suočiti s kaznom zatvora manjom od godinu dana i novčanom kaznom do 2.000 dolara.

Mansona je nedavno više od desetak žena, uključujući glumice Evan Rachel Wood i Esmé Bianco, optužilo za zlostavljanje, a on je sve to negirao.