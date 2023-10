Nije tajna da se žene najčešće mrze potajno - rijetko kad će reći nešto otvoreno. Pogotovo kad je razlog njihove međusobne netrpeljivosti frajer. Ella je nakon 'Case Amor' u glavnu vilu dovela modela Ouzyja, a na kraju se ipak odlučila za Tayriquea. Tijekom novog uparivanja, Ouzy je odlučio odabrati Kady, a čini se kako su njih dvoje pronašli zajednički jezik. Sve ljubavne drame, podmetanja i zavrzlame u kultnom reality showu 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Kady se našla u nezgodnoj situaciji kad joj se Tyrique počeo bezumno upucavati samo kako bi se osvetio Elli. Tijekom današnjem izazova 'Life's a beach', neki negativni osjećaji izašli su na vidjelo.

"Mi biramo 'ljagu' baciti na Ouzyja i Kady jer je on u 'Casi Amor' rekao da mu se sviđa samo Ella i da će ili biti s njom ili otići kući. Još je uvijek tu i to s Kady koja je rekla da nikad ne bi bila drugi izbor. Ipak, čini se da je upravo to", rekao je Tyrique dok su ostali Otočani ostali zaprepašteni.

"Mi 'ljagu' bacamo na Ellu i Tyriquea. Oni su zatvorili vezu prije 'Case Amor', a ona se svejedno odlučila za mene. Tyrique je bio toliko očajan da se neuspješno nabacivao svakoj djevojci u vili", uzvratili su im Ouzy i Kady.

Tijekom izazova, Kady je u jednom trenutku viknula: "Ty i Ella, trebali biste uložiti isti trud kojeg ulažete u ovaj izazov uložiti u vašu vezu!".

Otočani su kolektivno ispustili zvukove zaprepaštenja, a Ella i ty su zaključili kako Kady samo želi pažnju i da joj je oni neće dati. Ipak, nakon što su se vratili u vilu, Ella je rekla kako je mislila da joj je Kady frendica, ali da to očito nije slučaj.

