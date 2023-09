Lijepa 24-godišnja kozmetičarka Ruchee Gurung u 'Aftersunu' se pojavila u vrlo riskantnoj haljini koja je dala naslutiti štio se ispod nje krije. Iznimno uska ružičasto-bež haljina davala je iluziju da joj se proziru grudi i vrlo malo toga prepustila mašti. Tijekom showa, Ruchee je bila uparena s Andreom, koji je isto gostovao u studiju nakon šro je izbačen iz vile s dominom Charlotte. Sve najnovije zaplete i ljubavne priče showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Ruchee je vrlo otvoreno iznijela svoje mišljenje o nekim od Otočana. Kod seksi Nepalke očito nema pardona.

"Ovo nije prikazano, ali Zachariah i ja smo se stvarno povezali i on mi je priznao da me želi bolje upoznati. Ipak, za to nismo imali vremena - dok sam bila u vili, Molly je bila jako teritorijalna, a onda sam ispala. Mitchel bi se trebao trgnuti i shvatiti da ime showa nije 'Molly Island' nego 'Love Island'. Ona je trebala ispasti, ne ja", rekla je Ruchee sasvim iskreno.

Fanovi su bili vrlo nesretni kad je Nepalka napustila show jer je bila vrlo simpatična i dobra prijateljica djevojkama (očito svima osim Molly).

