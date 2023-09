Nogometaš Tyrique pomalo je emotivno nezreo dečko koji ne zna što želi i nada se da će mu to što ne zna magično pasti u krilo. Od prvog dana u paru je s prekrasnom Ellom Thomas koja mu je itekako dala do znanja da ima oči samo za njega. No Ty se baš ne da uhvatiti lako. Njihovu ljubavnu priču i drame pratimo u megapopularnom realityju 'Love Island UK' kojeg pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Nikad u životu nisam bio u vezi. Ne znam, nikad nisam osjetio ljubav, moguće da bježim od nje i sabotiram samog sebe. Ne želim da me se požuruje - kad JA odlučim da sam spreman i kad JA to budem želio, tad ću napraviti nešto", rekao je Tyrique.

Nama baš i nije jasno zašto je svaka djevojka u kući rekla da im je zgodan, ali možda se mi palimo na razinu razgovora koja nije na vrtićkoj dobi. Malo smo istražili njegov Instagram gdje zgođušni Ty objavljuje fotke na kojima izgleda pomalo misteriozno i duboko...

Tyrique u luksuznoj vili očijuka sa svakom djevojkom, a on i Ella redovno se svađaju zbog toga. Nakon što je zaveo Leah, shvatio je da je pretjerao i rekao Elli da želi da budu 'ekskluzivni'.

Ty se inače bavi nogometom - sebe opisuje kao poluprofesionalnog nogometaša. Uz to, na njegovom se Instagramu vidi i da voli modu i gradski život.

Je li vam Tyrique privlačan? Njega i ostale turbozgodne Otočane gledamo u najnovijoj sezoni 'Love Island UK-a' na platformi Voyo, a sve pikanterije pratimo na net.hr-u.