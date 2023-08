Dugo toplo ljeto na španjolskom otoku Mallorci čeka nas u novoj sezoni reality showa 'Love Island UK' gdje će se Otočani voljeti i boriti za novčanu nagradu u luksuznoj vili. Cilj im je pronaći ljubav, ali i dobro se zabaviti. Evo top 10 trenutaka prethodnih devet sezona koji su protresli, rasplakali, ali i nasmijali publiku diljem svijeta. Naravno da su strasti bile uzavrele, a živci ponekad tanki, jer nije lako svoj život dijeliti s milijunima gledateljima i staviti svoje srce na - srebrni pladanj. Najnoviju sezonu ultimativnog reality showa i sve pikanterije možete pratiti na net.hr-u i na platformi Voyo.

'Lizao mi je grudi, ili što već'

Jedan od pomalo neugodnih trenutaka nastupio je u osmoj sezoni kad se Otočanka Coco Lodge otvorila svojim protukandidatima i priznala da su ona i Andrew imali seksualan susret. Ovo je bilo i pomalo opako od nje jer je svima odlučila priznati što su to njih dvoje radili nakon što se Andrew pomirio s Tashom. Andrew Tashi, naravno, nije rekao ništa - što ovaj trenutak čini još bombastičnijim. I dok su gledatelji držali dah, Coco je lagodno rekla jednu od legendarnih rečenica showa.

"Lizao mi je grudi, ili što već", rekla je Coco, a jadna Tasha bila je jako jako neugodno iznenađena.

Fatalan slamatelj srca

Adam Collard jedan je od onih frajera kojeg definitivno nije briga hoće li nekoj djevojci slomiti srce i koliko je suza kanulo na njegov račun. Nakon što je 2018. godine polomio nježne nade Otočanki Rosie i Zare, vratio se u vilu sredinom osme sezone. Tad je uspio očarati Paige Thorne, koja je već bila u vezi s Otočaninom Jacquesom. Paige i Adam nastavili su vezu po završetku showa ali… Vjerojatno možete pogoditi kakav je kraj ta veza imala. Eh Adame, Adame, nadamo se da ćeš se opametiti.

Dramatična prevara pa pobjeda

Kao i svake godine, Casa Amor donese skandale i preokrete. Casa Amor je zapravo vrijeme kad se Otočani razdvoje u dvije vile - u jednu odu djevojke, u drugu dečki. Potom u svaku od vila uđe šestero novih Otočana koji se nadaju pobjedi, a za to - moral ide kroz prozor. Sedma sezona dostavila je gledateljima dramatičnu bombu kad je Liam u Casi Amor prevario svoju otočku djevojku Millie. Kad su se vratili u glavnu vilu, Millie je mislila kako je između nje i Liama sve u redu i kako on naravno nije pao pred kušnjom - to nije bila istina ali je Liam odlučio lagati. Ipak, Millie je sve saznala i odlučila je da mu preko prevare neće preći. Kad su se Otočani skupili oko vanjskog kamina, Millie je svima rekla što se dogodilo i šokirala natjecatelje. Javno mu je dala košaricu, no onda, u preokretu sezone, Millie je oprostila Liamu i njih dvoje ne samo da su se pomirili, već su i pobijedili i kući odnijeli glavnu nagradu. To stvarno ne bismo očekivali ni u najluđim snovima…

Trenutak koji je publici slomio srca

Tijekom sedme sezone, studentica Liberty zaljubila se u Jakea i zaista je mislila da je pronašla ljubav svog života. Njih dvoje imali su turbulentnu vezu u vili, a nekako su preživjeli i dramu Case Amor. Stvari su se činile idiličnima dok jednog dana, ležerno sjedeći uz bazen, Liberty nije izgovorila nešto poprilično bolno.

"Ja zaista nemam osjećaj da u tvom srcu ima ljubavi za mene", rekla je lijepa plavuša.

Iako se činilo da će Jake to negirati, uz tužan izraz lica on joj je odgovorio: "Možda je najbolje da svatko krene svojim putem".

Liberty nije očekivala ovakvu neugodnu iskrenost, ali nakon rijeke suza, shvatila je da zaslužuje bolje. Oboje su odlučili napustiti vilu jer su shvatili da ondje pravu ljubav neće pronaći.

Disney i najslađi par ikad

Ovo je jedan od onih trenutaka koji topi i najhladnije ljude. Natjecatelji šeste sezone reality showa, Luke T i Siânnise ušli su u povijest kao najslađi par (iako više nisu zajedno). Luke je želio napraviti nešto zaista posebno za svoju dragu pa je organizirao potragu za blagom inspiriranu Disneyjem - on je naravno bio glavna 'nagrada'. Kad ga je Siânnise pronašla, pitao ju je hoće li mu biti djevojka. Ona je pristala, a publika i Otočani su kolektivno proplakali slatke suze ljubavne pobjede.

Poniženje umišljenog hvalisavca

Ako vas zanima kako da si 'pucate u nogu' i uništite šanse s djevojkom, samo trebate slijediti ono što je u petoj sezoni napravio Otočanin Tom Walker. U jednom od najneugodnijih trenutaka na TV-u, Tom je odlučio reći ostalim dečkima nešto o svojoj djevojci Mauri.

"Baš me zanima je li dobra s ustima", rekao im je Tom ne znajući da Maura stoji iza njega. Kakav neugodnjak…

"Što si rekao? Ti mora da se šališ! To je zaista kretenski komentar. Od*ebi", zavrištala je uvrijeđena Maura. Zaluženo, ako se nas pita.

'Nikad nisam mislila da bi mi od to napravio'

Uvijek je teško gledati kad netko biva povrijeđen, a pogotovo ako se to pretvori u viralni meme. Upravo se to dogodilo Amy koja je, nakon Case Amor, svom dečku Curtisu željela priznati da ga voli. Ipak, na vrijeme je saznala da se on otvoreno upucavao drugoj.

"Ja sam tebi večeras htjela reći da te volim. Misliš li ti da ja zaslužujem ovo? Da se zaslužujem brinuti svaki put kad ti odeš van? Nemaš nikakvog poštovanja prema meni", rekla mu je Amy dok je on nemoćno sjedio i klimao glavom.

Nakon što mu je očitala bukvicu i ostavila ga, Amy je proplakala pred Otočankama i priznala kako nikad nije mislila da bi joj Curtis to napravio. Snimka je postala meme, a Amy je trebala psihološku pomoć zbog besramnog Curtisa.

Seks dok Otočani navijaju

Otočanin Terry šokirao je i ukućane i publiku kad je, samo 36 sati nakon što je njegova djevojka Malin napustila show, spavao s novom Otočankom Emmom. Da stvari budu još gore, Malin je obećao da će joj biti vjeran, a zaboravio je i na kamere. Tako su njih dvoje otvoreno na krevetu vodili ljubav dok su ih ostali ukućani gledali i navijali. Koliko su bili zuokupljeni jedno drugim govori i činjenica da se nisu niti pokrili. Jao...

"Nisam mogla vjerovati što vidim. Emma je sjedila na njemu nepokrivena, jašući ga poput mehaničkog bika", zaključila je njihova protukandidatkinja Sophie Gordon.

U showu se seks više ne prikazuje toliko otvoreno, ali znat ćemo mi dobro tko se s kim znojio ispod plahti. Treba paziti na gledatelje slabog srca, nije to za šalu...

'Stavio si joj ga'

Peta sezona Realityja 'Love Island UK' bila je ektremno napeta. Dečki i cure svađali su se stalno, a i s dobrim razlogom. Bilo je tu izdaja, prevara i općenito lošeg ponašanja. Ipak, jedna od najžešćih, ako ne i najžešća, svađa ikada bila je ona između Otočana Anne i Jordana. Anna je potpuno poludjela nakon što je saznala da ju je Jordan prevario samo dva dana nakon što ju je pitao da mu bude djevojka.

"Stavio si joj ga dva dana nakon što si me pitao da ti budem djevojka! Tko to radi?", vrištala je Anna na poprilično hladnog Jordana koji nije ni pokušao sakriti da ga nova djevojka, India, privlači više od Ane.

Njihova je svađa podijelila ukućane i atmosfera u vili bila je jako napeta još dugo nakon njihova obračuna.

Kad se 'kokoši' počupaju

Da djevojke znaju biti okrutne jedna prema drugoj jasna je stvar, ali Malia je ipak ostala zapamćena, i ne po dobrom. Naime, ona je u vilu ušla kasnije i otvoreno priznala kako će probati preoteti Scotta, dečka Otočanke Kady. Stvari su se zahuktale kad su ukućani sjedili oko vanjskog kamina, a Kady je Maliu 'slučajno' polila pićem. Malia je bila uvjerena kako je ova to planirala pa su se potukle. Da, dobro ste pročitali - njih dvije su se tako 'počupale' da je osiguranje imalo pune ruke posla. Sve je rezultiralo time da je Malia izbačena iz luksuzne vile. Jadan Scott, sigurno mu je bilo teško gledati kako se dvije seksi djevojke tuku oko njega.

Novu sezonu reality showa 'Love Island UK' gledatelji mogu pratiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo odmah nakon lansiranja 27. kolovoza!