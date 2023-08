'Love Island UK' jedan je od najpopularnijih reality showova ikada, a gledateljima je zabava zagarantirana. Uz seksi djevojke i nabildane dečke koji se natječu za nagradu od 50.000 funti, poglede mami i zanosna voditeljica Maya Jama. Ovu ljepoticu na Instagramu prati 2.9 milijuna ljudi, a ona ih svakodnevno nagrađuje vrućim slikama. Maya se ne boji pokazati putene obline u bikiniju, a ni elegantnu verziju u večernjoj haljini. Nama se ipak nekako čini da je ljeto njezino godišnje doba, a lako bi mogla zasjeniti čak i kandidatkinje 'Love Island UK-a', koje su poznate po svojoj ljepoti i nestašnosti. Najnoviju sezonu realityja za kojim će Hrvati odlijepiti možeš pratiti na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Lijepa i uspješna

Maya je rođena 14. kolovoza 1994. godine u Bristolu, u Velikoj Britaniji. Poznata je voditeljica, a voli i glazbu - radi kao DJ. Otac joj je somalijskog podrijetla, a majka Šveđanka. Ime joj je nadjenula upravo majka, koja ju je rodila sa 19 godina - velika obožavateljica američke spisateljice i pjesnikinje Maye Angelou. Njezin je otac većinu vremena provodio iza rešetaka, a sa 12 godina, Maya je odlučila prestati pričati s njim. Odlučila se krenuti u medijske vode pa je tako 2012. godine preselila u London gdje je karijeru započela kao glumica. Iako je to bio njezin san, ubrzo je shvatila da joj puno bolje 'leži' uloga voditeljice i TV prezenterice. Popularnost je stekla brzo, a iza nje je već sada veoma bogata i uspješna karijera. Maya također radi na radiju i ima svoj podcast imena 'When Life Gives You Melons'. Njezino lice krasilo je i brojne naslovnice poput Voguea. Trenutno nije u vezi, a svoje fanove na Instagramu stalno podsjeća koliko je seksi.

Maya i 'Love Island UK'

'Love Island UK' sinonim je za zabavan i vruć reality show kojeg Maya Jama vodi od prošle, devete, sezone. Njezina je uloga ključna jer upravo je ona ta koja Otočane vodi kroz izazove, igre, spletke, intimne ispovijesti i, u finalu, do pobjede. Uz nju, glas 'Love Islanda UK' je Iain Stirling, škotski komičar koji svojim komentarima i naglaskom uvijek iznova oduševljava publiku.

Sve što 'Love Island UK' nudi - od smijeha, prevara i ljubavi do voditeljice Maye i duhovitog Iaina pratite na net.hr-u i platformi Voyo odmah nakon lansiranja 27. kolovoza! Ova će sezona biti brutalna.