Večerašnji izazov u luksuznoj vili kultnog realityja 'Love Island UK' bit će jako vruć. Ne samo da će se Otočani znojiti pod nepodnošljivim španjolskim suncem, već ćemo saznati i tko se najbolje ljubi. Dečki su na lica morali staviti maske, a na uši slušalice kako ne bi imali pojma koja ih od djevojaka ljubi. Nakon toga morali su ocijeniti poljubac ocjenom od jedan do deset. Najnoviju sezonu 'Love Island UK-a' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Prva je dečke ljubila Leah, a posebno se potrudila oko svog partnera Montela. On joj je dao sedmicu kao i većina drugih dečkiju. Tyrique je dao najnižu ocjenu za Leah - šesticu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon nje Whitney je imala priliku pokazati svoje umjeće. Ona je u paru s Mehdijem, ali nam se nekako učinilo da se najviše uživjela u poljubac sa Zachom. Mitch joj je dao devetku kao i Mehdi.

Treća je na redu bila Ella koja je u 'zatvorenoj' vezi s Tyriqueom. Ovaj joj je izazov teško pao jer se zapravo nije željela ljubiti s nikim osim sa svojim partnerom. On je prepoznao kako je to upravo ona i rekao: "Kad me ova djevojka poljubila, imao sam osjećaj da sam došao kući". Ty joj je dao desetku, Zach četvorku, a Mehdi peticu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna od novijih Otočanki, simpatična Mal bila je sljedeća. Mal je uparena sa Sammyjem. Svim dečkima se svidjelo kako se ona ljubi i dali su joj osmice i devetke. Sammy je rekao kako je to bio 'zločesti poljubac'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon Mal, Otočane je ljubila Catherine koja je u paru sa Scottom. Svi dečki osim Zacha bili su složni i dali joj devetke, dok joj je on dao sedam i pol.

Jess je bila sljedeća, a u paru je s Mitchelom iako su više prijatelji nego ljubavnici. Montel joj je dao čistu desetku i mislio da je riječ o njegovoj partnerici Leah, Scott je dao osmicu, Mitch je rekao kako je to bio apsolutno savršen poljubac i dao joj desetku. Tyrique je bio iskren i rekao kako je osoba koja ga je poljubila stvarno talentirana i dao joj devetku. Sammy je Jess oscijenio devetkom, a Zachu je to bila najbolja pusa do tog trenutka i dao joj je osam i pol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Red je došao na Kady koja je večer prije odbila poljubiti se sa Zachom i ovaj joj izazov nikako nije dobro sjeo. Nije se pretjerano potrudila s nikim osim s partnerom Zachom. Sammy joj je dao jedinicu, a Mehdi je rekao kako pusu nije ni dobio. Zach joj je dao sedam i pol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolje se ljubi Jess, ako je suditi po reakcijama dečkiju. Najlošija je bila Kady. Mitchel je bio najgori od dečkiju jer je više cura reklo kako su im se stalno sudarali zubi. Moramo priznati da ne znamo kako bismo se mi snašli kad bismo morali poljubiti toliko ljudi jedno za drugim... Svaka čast curama i ne čudi nas da su pohitale oprati zube.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ekipa iz 'Love Islanda' mora nazad u školu

Kakav je to izazov bio! Sve pikanerije realityja 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.