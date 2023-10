Čak četvero Otočana ispalo je iz megapopularnog reality showa 'Love Island UK', a večeras će se pojaviti u studiju s Mayom Jamom kako bi objasnili neke postupke u vili. Montel i Leah te Catherine i Elom iznačeni su iz realityja glasovima publike koji su ih smatrali najmanje kompatibilnim parovima. Najnoviju sezonu vrućeg realityja pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Gledatelji reealityja bili su baš jako bijesni nakon što je Catherine u vilu dovela Eloma i potom bila bezobrazna i manipulativna prema svom bivšem partneru Scottu. On joj je ostao vjeran.

"Nisam to očekivala, iskreno. Nas dvoje smo imali dobru kemiju, ali on je stalno želio upoznavati druge djevojke. Ja sam sebi konačno dopustila upoznati nekog novog i presretna sam s Elomom", priznala je Catherine u 'Aftersunu'.

Pojavila se u glamuroznoj crvenoj haljini koja je njezinu tamnu put savršeno istaknula. Tijekom prošlog 'Aftersuna', voditeljica Maya morala je ušutkivati negodovanje publike kad se spomenulo Catherineino ime. Sve to zbog njezina tretmana Scotta tako da činjenica da ju je publika izbacila ne čudi. Ona je malo bolje objasnila što se točno događalo u vili.

"Scott i ja smo prijatelji. Često smo sjedili s Whitney i uživali u realityju, on i ja smo u dobrim odnosima. Jako me iznenadilo to da smo ispali, milsim da smo Elom i ja jako kompatibilni", zaključila je Cathy koja očito iz cijele situacije nije naučila ništa.

Leah i Montel izbačeni su iste večeri, a pridružili su se Mayi kako bi iskomentirali svoj nastup u 'Love Island UK-u'. Leah je rekla kako ne žali zbog ničega i kako je našla prijateljice za cijeli život, a Montel je objasnio da je to što je ljubio drugu pred kamerama potpuno nebitno.

Baš nas zanima hoće li oba para izdržati pritisak vanjskog svijeta i kušnji kojima će biti izloženi. Najnoviju sezonu megapopularnog reality showa pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.