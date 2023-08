Što se dogodi kad u luksuznu vilu na prekrasnoj Mallorci stavite utegnute mlade muškarce kojima libida ne nedostaje i seksi žene koje ponosno pokazuju svoje obline? Dobijemo vrhunsku reality zabavu imena 'Love Island UK' koja je odmah od prve epizode krenula u neočekivanom smjeru. Show za kojim su Hrvati opravdano ludi i ovog ljeta ruši gledanost, a pratiti ga možete na net.hr-u i platformi Voyo gdje vas do svih pikanterija dijeli samo nekoliko klikova. Ovog ljeta, urednici realityja odlučili su malo 'protresti' stvari pa su u vilu ušle dvije djevojke i jedan dečko. Inače su uvijek prve ulazile djevojke i to njih pet. Zanosna plavuša Jess i lijepa brineta Ruchee mislile su da će im se priključiti još tri cure, no na njihovo iznenađenje, kroz slavni cvjetni prolaz ušetao je Mitchel. Jess je na njega odmah bacila oko, vrlo očito.

I dok su se njih troje upoznavali, u vilu su ušli i ostali Otočani - Molly, Mehdi, Ella, Tyrique, Andre, Catherine i George. Nisu očekivali da će ove sezone, za razliku od prijašnjih, u parove biti podijeljeni prema glasovima publike. Prelijepa voditeljica Maya Jama obavijestila ih je tko je uparen s kime, a neki od naših Otočana nisu skrivali nezadovoljstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"George nije baš moj tip, moram biti iskrena. Ja volim zločeste dečke, između nas nema kemije", otvoreno je rekla Jess, a Ruchee je također rekla kako joj njezin 'dečko' Mehdi baš i nije sjeo.

Da publika ipak nije potpuno fulala bilo je očito s Molly i Mitchelom koji su oduševljeni što su par. Ella je uparena s Tyriqueom, a Catherine s Andreom. Čitava je ekipa provela zabavnu večer igrajući 'beer pong' koji im je davao razne izazove poput 'zažvali dva dečka s kojima misliš da bi mogla završiti' ili 'zajaši curu za koju misliš da je najbolja u krevetu'. Palo je tu puno ljubljenja, a srce nam je posebno razveselio poljubac Molly i Mitchela.

Kao posljednju bombu večeri, voditeljica Maya djevojkama je ponudila da odluče žele li ostati u paru s dečkima koje im je dodijelila publika ili žele promjenu. Jess i Ruchee hrabro su istupile, a Maya je u vilu pozvala novog frajera - Zachariah ima pravo upucavati se bilo kojoj od djevojaka, a jedan od dečkiju ostat će sam. Ovo je bitno jer neupareni Otočani postaju mnogo ranjiviji na izbacivanje iz realityja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nama su Mitchel i Molly jako slatki, ali ovo je poštena borba i igra i pobjednik može postati bilo koji par. Oni će vilu napustiti sa 50.000 funti. Jedva čekamo vidjeti kako će proći prva noć s obzirom na to da parovi spavaju u istom krevetu, a tko će tu završiti s kim, a tko se posvađati ostaje nam pratiti preko platforme Voyo na koju se super lako prijaviti i preko net.hr-a? Onda, jeste li spremni za ludu, libidom nabijenu zabavu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novu sezonu reality showa 'Love Island UK' gledatelji mogu pratiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo odmah nakon lansiranja 27. kolovoza!