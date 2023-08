Ako ste pomislili da smo vidjeli sve kandidate ovogodišnjeg izdanja megapopularnog realityja 'Love Island UK', kojeg možete pratiti na net.hr-u i platformi Voyo, prevarili ste se. Novi će Otočani ulaziti redovito, a prva se ekipi pridružuje 25-godišnja Whitney Adebayo. Zanosna Londončanka u vilu je došla s poprilično opakim naumom - otvoreno priznaje da joj ne smeta ako je dečko zauzet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako ti mogu preoteti dečka, to znači da taj dečko nije tvoj. Pogledajte me - prelijepa sam, imam savršeno tijelo i divan osmijeh. Moji prijatelji misle da sam kučka, ali na dobar način, naravno. To kažu samo zato što sam brutalno iskrena", kaže o sebi Whitney.

Nova Otočanka ističe i kako je poduzetnica te se bavi pravljenjem perika. Već je dugo solo i želi pronaći dečka, a postoji li za to bolje mjesto od naše luksuzne vile pune skrivenih udobnih mjestašaca za izmijenjivanje poljubaca?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Love Island UK' možete pratiti na net.hr-u i preko platforme Voyo gdje vas od najvrućeg showa godine dijeli samo dva, tri klika.