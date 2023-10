Večerašnja epizoda kultnog reality showa 'Love Island UK' bit će obojana u ružičasto - Britanac Sammy konačno je odlučio da želi da mu Jess i službeno postane djevojka. Za veliko pitanje ima poseban plan. Najnoviju sezonu reality showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Zamolio je dečke da mu pomognu sve Otočane okupiti na terasi i, kad im on da znak, da iskoče i kažu: "Hoćeš li mi biti djevojka?".

Ovo je odlučio napraviti nakon što su njih dvoje proveli vruću noć u 'Skrovištu'.

"Otkako smo se upoznali, bili smo na vrlo čudnom putovanju. Imali smo svoje uspone i paove. Ja sam dosta sazrio, ti si me naučila nekim lekcijama. Znamo se šest tjedana, no to je u vili kao šest mjeseci. Ne zaljubljejem se lako i želim ti reći… Ljudi, pomozite!", rekao je Sammy, a ostatak Otočana je skočio i upitao je da mu bude djevojka.

Jess se hihotala i pristala…

