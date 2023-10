U večerašnjoj epizodi past će još jedna svađa, a za sve je kriva druga Ella. Ona Tyriquea zna iz vanjskog svijeta, a njih dvoje su i bili skupa. Sve najnovije zaplete 'Love Island UK-a' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Nakon što je Ella bila teritorijalna u sobi za šminkanje, ona i Ella B sjele su i malo popričale zašto imaju animozitet on samog početka. Tijekom razgovora, Ella B je spomenula kako se ona i Ty znaju godinama i kako su bili zajedno. Ella na to nije ni trepnula nego je rekla kako zna da je Ty bio s puno djevojaka. Ipak, ono što je Ella B rekla nakon toga, ovu je rasplakalo.

"Moraš razumijeti da, ako ti netko kaže da im je žao što je vaš poljubac bio zadnji, da se to može protumačiti kao flertanje. Mi smo bili skupa prije samo dva mjeseca i on je rekao 'Šteta što nam je to bio zadnji poljubac'. Mene zanima Mitch i ne želim da bude zle krvi između nas dvije", zaključila je Ella B.

Nakon ovoga, Ella je plakala i otišla u spavaonicu gdje su je tješile Jess i Whitney.

"Mora shvatiti da se Ty neće promijeniti preko noći", rekla je Whitney nakon što je Ella izašla iz sobe, a Jess je dodala kako reći tako nešto o poljupcu nije fer.

Ovo je bio samo uvod u ekplozivnu svađu koja je uslijedila iste večeri. Ty i Ella sjedili su uz vatru kad mu je ona rekla da je pričala s drugom Ellom i što joj je ova rekla.

"Ona zna što radi, zašto odmah nisi došla k meni i rekla mi sve? Zar mi ne vjeruješ?", izderao se Ty na nju.

"Otkako je ona ušla u vilu, ti doslovno imaš samo riječi hvale za nju. Nisam ti ništa napravila, možeš li se smiriti? Samo pokušavam razgovarati s tobom", uzvratila je Ella.

"Dosta mi ej ovog sra*a. Mislim da je ovo što mi imamo nešto dobro i ako mi ne vjeruješ, neće funkcionirati. Umoran sam od tvog nedostatka povjerenja", rekao je Ty i ostavio je da sjedi sama.

Kasnije je dečkima priznao da su takvi razgoori jedan od razloga zašto nikad nije ima curu i zašto se boji osjećaja. Priznao je i kako joj je te večeri htio reći da je voli…

Hoće li Ty i Ella pronaći zajednički jezik? Sve ljubavne drame i probleme u realityju 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.