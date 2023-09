Drame u reality showu 'Love Island UK' ne nedostaje, a prava bomba pala je kad je Zach poljubio Mitchovu djevojku Molly umjesto Catherine. Ona mu je to, naravno, zamjerila i rekla curama kako je ona s tom pričom gotova. Kad ga je pitala da joj se ispričao, on to nije napravio. I dok je Catherine plakala u u naručju Andrea, Zach i Molly odvojili su se od društva i očijukali. Sve zavrzlame, prevrate i iznenađenja u realityju 'Love Island UK' pratimo preko platforme Voyo i na net.hr-u.

"Nisam očekivala da ćeš to napraviti. Drago mi je što jesi, to mi pokazuje da misliš ozbiljno kad kažeš da ti se sviđam", rekla je Molly.

I dok su se njih dvoje smješkali, njihov su razgovor budno pratili Jess i povrijeđeni Mitch koji je otkrio kako takav nož u leđa od svog prijatelja Zacha nije očekivao. Nakon nekog vremena pridružila im se i malo smirenija Catherine, a Jess nije skrivala svoje mišljenje.

"Ona se ne srami. Nije njoj uopće žao nikoga, ona uživa u pažnji. Kažem ti Mitch, javno te pravi budalom, ti zaslužuješ bolje", rekla je plavuša.

Ekipa se složila s njezinim mišljenjem, a Mitch je zaključio kako je odvratno to što Molly i Zach nasamo pričaju već dva sata. Podsjetimo - Mitch je u paru s Molly, a Catherine sa Zachom.

Jess je kasnije otvoreno rekla Molly što misli o svemu.

"Neću ti lagati Molly, mislim da nije bilo redu to što ste ti i Zach pričali dva sata i ispada kao da se sprdaš s Mitchem. Milsim da trebaš popričati s njim jer i ti i Zach nemate poštovanja", rekla je Jess. Nama se njezin pristup sviđa jer je iskren.

Hoće li djevojke i dalje ostati pri mišljenju da Molly zapravo uživa u činjenici da je gotovo svaki dečko u vili želi za sebe? Znamo da stvari među djevojkama znaju postati poprilično gadne... Sve njihove ljubavne šokove pratimo preko platforme Voyo i na net.hr-u.