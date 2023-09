prljavi ples / Otkriveno tko za kime najviše žudi: Uspaljeni Otočani imali izazov čiji su nas rezultati iznenadili

Nakon što su na sebe stavili monitore za otkucaje srca, Otočani i Otočanke utegnuli su se u minijaturne krpice i izveli striptiz plesove - onakve kakvi se viđaju u filmu 'Magic Mike' dok u pozadini svira 'if you're horny, let's do it, ride it, my pony'... Znamo da znate da znamo da znate da znamo