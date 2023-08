George Fensom jedan je od Otočana koji se natječu za vrtoglavih 50.000 funti u novoj sezoni megapopularnog reality showa 'Love Island UK' kojeg pratimo na platformi Voyo i net.hr-u. Iako se u luksuznoj vili predstavlja kao dobar dečko, čini se da stvari baš i nisu kako se čine.

"On je narcisoidan, stalno me varao, a toliko niske standarde ima zato što je nesiguran. Konstantno mi je lagao i kontrolirao kakvu će odjeću nositi te me vrijeđao na osnovu fizičkog izgleda", napisala je Georgeova bivša djevojka na TikToku.

Ona je ovaj video objavila u prosincu prošle godina, a isplivao je kad je objavljeno da George ulazi u vilu.

Hoće li George sudjelovanjem opravdati riječi svoje bivše ili je ona samo bila ljuta nakon prekida, saznat ćemo u novim epizodama realityja 'Love Island UK' kojeg možete, uz par klikova' pratiti preko platforme Voyo i na net.hr-u.