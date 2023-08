Reality show za kojim Hrvati lude, 'Love Island UK', šokira nas iz epizode u epizodu, a ne možemo niti zamisliti kako je Otočanima. Catherine i Zachariah su par u vili i ona je s pravom imala određena očekivanja od njega. Nakon što su se svi natjecatelji oduševili novim izazovom kojeg su morali odraditi, uslijedio je hladan tuš. Frajeri su u izazovu 'Absolute Bankers' u minijaturnim zlatnim gaćicama lovili novčanice s kojima su onda 'kupili' poklone za djevojke po njihovom izboru.

Ovo 'po njihovom izboru' je ključno jer ono što je uslijedilo je bilo neočekivano. 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Otočani su redom poklone davali i poljubili svoje djevojke, a onda je na red došao Zachariah. Crvene ruže očekivala je njegova cura Catherine, no dobila ih je Molly. I dok su ostali Otočani pokušavali doći k sebi od šoka, Zach i Molly samo su se smješkali jedno drugome. Catherine na licu nije mogla sakriti ljutnju i razočaranje, a iste je večeri nasamo željela popričati sa svojim dečkom Zachom.

"Poptpuno si me zavarao. Mislila sam da si drugačija osoba, da si netko iskren. Ovo što si napravio je bilo iznimno kalkulirano i pokazalo je da me ne poštuješ. Ne misliš li da zaslužujem ispriku? Jučer si me odabrao kao svoju curu, zar nisi mislio kako ću se ja osjećati kad si poljubio Molly?", rekla je uzrujana Catherine.

"Neću se ispričati. Nisam napravio ništa krivo, ne znam gdje mi je glava. U tom trenutku nisam razmišljao o tebi, razmišljao sam isključivo o sebi. To je bila sebična odluka", odgovorio joj je Zach.

Svejedno nije bilo ni Mitchelu s kojim je Molly uparena. Mitch se toliko naljutio da sa Zachom uopće nije htio pričati, a nazvao ga je i kretenčinom.

Ne znamo što da velimo osim da u luksuznoj vili realityja 'Love Island UK' očito nema milosti. Uzbudljiv reality pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo gdje vas od ultimativne zabave dijeli samo nekoliko klikova.