Molly-Mae Hague natjecala se u petoj sezoni megapopularnog reality showa 'Love Island UK' gdje je upoznala ljubav svog života, a završili su na drugom mjestu. Najnoviju sezonu showa trenutno pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Lijepa plavuša rođena je 26. svibnja 1999. godine u Hertfordshireu, a slavu je stekla u realityju i pametnim poslovnim potezima nakon showa.

Dok je boravila u luksuznoj vili, na Instagramu ju je zapratilo preko 3 milijuna ljudi, a po izlasku potpisala je 500.000 funti 'težak' ugovor s brendom PrettyLittleThing čija je kreativna direktorica i zaštitno lice.

Nakon što je gostovala u podcastu 'The Diary of a CEO', Molly-Mae se suočila s oštrim kritikama nakon izjave da svatko ima 24 sata u danu i kako su siromašni ljudi sami krivi za svoje financijsko stanje. Bilo je i protesta te peticija da ju se makne s pozicije u PrettyLittleThing, no lini se da plavuša nije imala negativne posljedice zbog svojih izjava.

U vezi je s boksačem Tommyjem Furyjem kojeg je upoznala u 'Love Island UK-u', a u siječnju ove godine, plavuša je redila njihovo prvo dijete, djevojčicu Bambi. Par se zaručio u lipnju.

Molly-Mae ovih dana na Instagramu prati 7.8 milijuna ljudi, a njezinog zaručnika 5 milijuna ljudi. Njihovo se bogatsvo procjenjuje na oko 9 milijuna funti, dok je oko 6 milijuna na njezino ime.

Najnoviju sezonu reality showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.