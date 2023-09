Iako su se odnosi između ukućanki hit realityja 'Love Island UK' do sada činili poprilično idiličnima, dvije su djevojke uspjele rasplakati Jess. Ona, Whitney i Catherine družile su se u vanjskoj kuhinji, a na tapetu je došao izazov u kojem je Jess morala reći tko je najdvoličnija osoba u vili. Ona je odabrala Tyriquea, a zatim prošaptala: "Trebala sam odabrati Molly". 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Whitney i Catherine nisu skrivale svoje razočaranje

"Imam osjećaj da se tebi ne sviđa Molly, definitivno imaš negativno mišljenje o njoj. Mislile smo da ćeš nju odabrati kao najdvoličniju", rekla je Whitney.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, nikad nisam rekla ružnu riječ o njoj. Smatram da je način na koji se ponaša prema Mitchelu nepošten. Ne mislim da je dvolična, bila je iskrena po pitanju svojih osjećaja. Nisam ništa šaputala", odgovorila je defenzivno Jess.

Ipak, curama to nije bilo dovoljno pa je Catherine rekla:"Kad si imala pravo odabrati najdvoličniju osobu u vili, rekla si da je to Ty i sjela. Onda si prošaptala da je to trebalo biti za Molly".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mehdi napao Whitney

Prije nego što je odjurila u suzama, Jess je rekla kako ne želi pričati o izazovu koji je gotov. Njezine suze nisu promaknule Mehdiju koji je odmah na privatni razgovor pozvao svoju djevojku Whitney.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako si ti takva cura, ja ne želim ništa s tobom. Ne želim nikakve drame u svom životu i ne podržavam to. Ne volim kad se žene urote protiv jedne i onda to ovako završi", rekao joj je, a Whitney je ostala šokirana i povrijeđena činjenicom da je vlastiti partner nije podržao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li Mehdi i Whitney uspjeti preći preko razgovora kojeg su imali? Hoće li mu ona oprostiti šrto se nije zauzeo za nju? Sve drame 'Love Islanda' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.