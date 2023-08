Atmosfera u luksuznoj vili na Mallorci sve je uzavrelija i uzavrelija. Neki se parovi već osjećaju opušteno, no večerašnja epizoda 'bacit' će bombu na sve ono što su mislili da znaju ili osjećaju. Najnovija sezona realityja 'Love Island UK' zahuktala se, a sve pikanterije možete pratiti na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Sammy i Whitney, kao najnoviji Otočani polako upoznavaju ostatak ekipe, a Whitney će ljubavnu iskru osjetiti s nekim s kim to nismo očekivali. Jedan će od frajera svoje osjećaje reći otvoreno, no kako će to proći? Pravi test stavit će na kušnju djevojke i njihove osjećaje, a jedan Otočanin je višak - otići će kući i službeno postati prvi izbačeni kandidat ove sezone.

Najnoviju epizodu supervrućeg reality showa 'Love Island UK' možete pratiti na net.hr-u i preko platforme Voyo, a mi smo još uvijek malo šokirani onim što će se u vili danas dogoditi.