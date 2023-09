Nismo imali pojma kako se mladi Britanci izražavaju dok nismo počeli gledati 'Love Island UK' kojeg pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo. Od riječi poput 'lipsing' što znači ljubljenje do konstantne upotrebe izraza 'D'ya know what I mean?', Otočani koriste i čudne gramatičke oblike. Ali okej, to je valjda dio slenga. Ipak, jedan Otočanin gledateljima posebno ide na živce - toliko da na društvenim mrežama prave peticiju da mu se zabrani da stalno govori 'broski'.

'Broski' je neformalan izraz za riječ 'brother' koja znači brat. Zach je upotrebljava kad priča s ostatkom muške ekipe, a svi oni koriste izraze poput 'son' (sine) i 'fam' (obitelj), kako bi se međusobno pozdravljali.

"Koji odrasli muškarac upotrebljava 'broski'? Neka netko izbriše ovu riječ iz njegovog vokabulara, preklinjem vas", napisala je jedna od gledateljica.

"To je jedina riječ u njegovom vokabularu. Da eksam žisticu svaki put kad kaže 'broski' ne bih se sigurno sutra uspio odvući na posao", dodao je fan.

Sve ljubavne uspone i padove pratimo u najnovijoj sezoni megapopularnog 'Love Island UK-a' na net.hr-u i preko platforme Voyo.