Ella Thomas i Tyrique Hyde dobro su se slagali do trenutka kad je u kuću ušla nova atraktivna Otočanka Leah. Nismo niti mogli pretpostaviti da će Ella biti toliko ljubomorna, a Ty neobazriv. On je naime svojoj curi otvoreno rekao da planira flertati s Leah i istražiti potencijal te veze. Sve zavrzlame i ljubavne uspone i padove u realityju 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Prošlo je tek tjedan dana, nema šanse da ću si zatvoriti opcije s drugim curama", rekao joj je Tyrique.

Ona je na to potpuno poludjela, no držala se dostojanstveno do trenutka kad je Leah zavodljivo njezinom dečku pokazala svoju kratku haljinicu. Ella je prizor komentirala sa Jess koja se složila da situacija izgleda poprilično gadno.

"Vidi kako je gleda stalno u oči… Čekaj, je li se to ona upravo zavrtjela pred njim?", upitala je Škotlanđanka.

Kasnije je svoje mišljenje odlučila otvoreno reći zavodniku Tyriqueu, a sve je kulminiralo svađom u kuhinji. Tenzija i podizanja glasa nije nedostajalo.

"Ne znam šta da ti kažem. Curama sam rekao da bi puno trebalo da mi netko zavrti glavom. Nisam još potpuno zatvoren za druge cure. Glupa si, blesava si!", rekao je Elli.

Otočani su njihovu svađu pratili iz prikrajka, a Ella je nakon svega brisala suze jer se osjeća kao da nije prioritet.