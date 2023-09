Nakon što su cure birale s kime će biti uparene, Mollyje 'spasila' Mitchela od ispadanja time što ga je odabrala za sebe, a svima je bilo jasno da je zapravo htjela Zacha. Ruchee je razočarana jer je njezin par Andre otvoreno priznao da želi istražiti potencijal svoje veze s Catherine. Sve ljubavne uspone i padove pratimo na net.hr-u i platformi Voyo u najbombastičnijem realityju ovog ljeta - 'Love Island UK' s razlogom je legendaran.

"Da mi je to rekao o bilo kojoj novoj ukućanki, ja bih rekla okej. Ovako imam osjećaj da me iskoristio kako bi ostao u vili jer on i Catherine bili su u paru prvi", priznala je lijepa Nepalka Otočanki Jess i dodala kako nije željela da on vidi koliko je je zaista povrijedio.

Ruchee nije jedina čiji su osjećaji pregaženi - Molly je odabrala ponovno u paru biti s Mitchelom, a onda je nakon toga provela dva sata očijukuajući sa Zachom ispred njegovog lica. Sve se to odigralo nakon što joj je Mitch priznao svoje osjećaje.

"Gledaj, Molly, želim ti reći da si ti za mene ovdje jedina cura. Ja bih sve napravio za tebe, želim da budemo skupa, od prvog dana si ti za mene ta", rekao je Mitch i poljubio njezino koljeno dok je njoj bilo vidno neugodno, a u mislima je vjerojatno bila sa Zachom.

Kasnije je Zacha nazvao zmijom i odbio pričati s Molly jer misli kako se ljih dvoje sprdaju s njim. Što donekle i izgleda točnim - Jess se javila uživo tijekom sinoćnje emisije 'Aftersun' i rekla kako su par koji se najviše mazi i ljubi u krevetu upravo Molly i Mitch. Molly je Mitchu također 'prodala' priču kako ga želi bolje upoznati, no bilo joj je očito neugodno tijekom njegova emotivnog govora.

"Od sutra više ne želim pričati s tobom", rekao joj je Mitch kasnije u krevetu, a svoju riječ ipak nije održao. Dečki, ne radite ovo djevojkama - čak su i gledatelji na društvenim mrežama rekli kako Mitch 'bombardira' Molly svojim osjećajima te je tako pušava manipulirati. Ipak, to mu se obija o glavu.

Kako će se ovaj turbulentan odnos dalje razvijati preostaje nam gledati u najnovijoj sezoni hit realityja 'Love Island UK' kojeg pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.