pasivna agresija / Fanovi showa uvjereni: Ove dvije Otočanke se međusobno ne podnose

Odnosi između cura jako su složeni i nijansirani, to svaka žena zna. Muškarci to baš i ne razumiju, ali odgovorno tvrdimo da je 'žena ženi vuk'. Čini se kako je to istinito i u vili realityja 'Love Island' gdje se kuha neka nevolja