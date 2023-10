Još šest dana dijeli Otočane od velikog finala kultnog reality showa 'Love Island UK'. Jedan će par odnijeti nagradu od 50.000 funti, a za sada većina gledatelja misli kako će to biti Lochan i Whitney. Ipak, u finale ulaze četiri para dok ih za sada imamo šest - dvoje parova bit će izbačeno narednih nekoliko dana. Večerašnja emisija bit će prepuna drame i otvorenih prepirki i psovki. Najnoviju sezonu 'Love Island UK-a' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Whitney i Lochan sada su ekskluzivni

Lochan i Whitney svoju vezu drže poprilično privatnom, koliko je to moguće u reality showu gdje ih prate 69 kamera. Ipak, on će je večeras pozvati na terasu… A do sada svi znamo što to znači.

"Mi smo zajedno praktički od mog ulaska u 'Casu Amor', zajedno smo već četiri tjedna i znam koliko mi se sviđaš. Znam koliko su ozbiljni moji planovi s tobom. Želio sam blagoslov svojih roditelja i da budu sretni za mene, a oni su me tijekom svog posjeta vili uvjerili da jesu. Znam da ne postoji nitko drugi u vili ili izvan nje koga želim upoznati, samo ti. Vidim te kao svoju djevojku van realityja. Ali, kao sljedeći korak u našem parternstvu, želim da budemo ekskluzivni. Jesi li i ti na istoj stranici?", rekao je Lochan.

"Sretna sam biti ekskluzivno s tobom", odgovorila mu je sramežljivo Whitney. Kasnije je rekla kako je presretna jer ima osjećaj da je Lochan savršeni muškarac za nju.

'Ti si kretenčina!'

Večerašnja epizoda donijet će nam i otvoreni sukob između Scotta i Mitcha koji se čekao već duže vremena. Oni su bili u ljubavnom trokutu s Abi koja je prvo bila s Mitchom, a zatim sa Scottom nakon ulaska Elle B koja joj je preotela Mitcha. Mnogi sumnjaju u njihovu vezu i smatraju da je Scott potpuno ravnodušan prema njoj. Tijekom dodjele nagrada koju ćemo gledati večeras, nazvane 'Grafties', Mitch će osvojiti popriličan broj nelaskavih titula. Prava će drama nastati tijekom njegovog govora nakon nagrade.

"Ponosan sam na ovu nagradu", reći će Mitch nakon što je na ekranu biti prikazano kako se poigravao i s Abi i s Elllom B.

"Nitko nema ništa za reći? Tako sam i mislio". nastavit će Mitch.

"Je li ti itko ikad rekao da si ti tatalna je*ena kretenčina?", upitat će ga Scott dok će se ostali smijati.

Ne propustite večerašnju dramom nakrcanu epizodu 'Love Island UK-a' kojeg pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

