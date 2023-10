Večerašnja epizoda megapopularnog reality showa 'Love Island UK' bit će u formatu 'Unseen Bitsa' i vidjet ćemo neprikazane trenutke iz života u luksuznoj vili. Najnoviju sezonu pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Lijepa Jess je čini se imala dosta mitesera, a to nije promaknulo Elli koja se objeručke bacila na posao. I dok su neke od djevojaka bile zgrožene i rekle kako one to nikad ne bi mogle raditi, Ella, Molly i Kady borile su se koja će ih tiskati. Jess je skvičala od smijeha i boli, a izraz koncentracije na Ellinom licu bio je zastrašujući.

"Ovo je tako orgazmično!", rekla je Kady nakon što je jedn miteser izašao jako glatko...

Većina djevojaka neće trepnuti ako ih zamolite da vam pregledaju lice ili leđa i istiskaju prištiće i mitesere dok dečki baš i nisu tome skloni. Nažalost.

