Luksuzna vila na Mallorci ovog je ljeta pozornica za svakakve drame, svađe, mirenja i strasti u njanovijoj sezoni megapopularnog reality showa 'Love Island UK' kojeg pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo. Nakon što su Ella i Tyrique svojim svađama protresli sve uključene, red je došao na Jess i Sammyja. Oni su trenutno u paru, a njemu se sviđa i Leah, dok Mitch otvoreno želi Jess.

"Htjela sam ti reći da sam pričala s Mitchem i kako sam shvatila da ne želim ništa s njim. Nakon što si ti počeo flertovati s Leah, ja sam se malo povukla. Skužila sam da se ne želim koncentrirati samo na jednu osobu, ako i ti nisi spreman na isto", rekla je Jess.

"Licemjerna si jer mene prozivaš oko situacije s Leah, a onda sama napraviš isto", odgovorio joj je Sammy na što se ona digla i odjurila rekavši mu kako se sramoti.

Nakon nekog vremena i razgovora sa curama, Jess je ponovno pokušala pričati sa Sammyjem i ispričala mu se što je ranije otišla iz razgovora. Ipak, stvari nisu krenule u smjeru kojeg je priželjkivala.

"Nakon što si prvo prekla da ste ti i Mitch prijatelji, onda dođeš i kažeš da ga želiš bolje upoznati, onda meni se*eš zbog Leah… Imao sam osjećaj za sam zatvoren po pitanju upoznavanja drugih cura, ali sad više nisam tako siguran", rekao joj je Sammy.

Dečkima je priznao kako Jess nije djevojka za koju bi bio spreman zaboraviti sve druge i kako je on zapravo njezin tip muškarca, a on je morao raditi da dođe do toga da mu se ona sviđa.

S obračunima između ovih dvoje nije bilo gotovo - sa šampanjcem u ruci, ispred svih Otočana, Jess je Sammyju rekla da od*ebe i da se ponaša kao dijete u pelenama. Kasnije tog dana dočekalo ih je iznenađenje - više nisu u paru i tijekom sljedećeg uparivanja, ne mogu izabrati jedno drugoga.

Sve pikanterije showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko plaforme Voyo.