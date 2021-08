Producenti megapopularnog dating reality showa sačuvali za specijal „Love Island: Best off“, koji možete gledati na RTLplayu, neke vrlo sočne trenutke koji su se događali između otočana, ali i nekoliko velikih iznenađenja. Iznimno popularni dating reality show „Love Island“ iz sezone u sezonu nije nas prestao zabavljati, nasmijavati, ali povremeno i rastužiti. Pa ipak, posebna poslastica za sve fanove sadržana je u specijalu „Love Island: Best off„ u kojem su neke urnebesne, ali i neke obične svakodnevne situacije u vili na Mallorci prikazane bez filtera, bez uljepšavanja i bez ikakve cenzure.

Od prve postave otočana, parova Faye i Brada, Jakea i Liberty, Kaz i Tobyja, Huga i Sharon te Aarona i Shannon, od kojih su neki vrlo brzo ispali, a na njihovo mjesto došli drugi kandidati, u „Love Island: Best off“ prikazani su odgovori na mnoga pitanja koja su ostala visjeti u zraku tijekom redovnih epizoda realityja. Ali na vidjelo su izašle i mnoge pikanterije koje su prethodile izbacivanju pojedinih otočana, kao i najškakljivijim trenucima u vili – tjednom biranju parova kada otočani moraju odlučiti hoće li ostati s trenutnim partnerom ili će šansu dati nekom drugom.

Dramatični trenuci izlazaka

U redovnim epizodama pratimo i dramatične trenutke izlazaka pojedinih kandidata, što su ostali otočani doživjeli veoma emotivno i sa suzama u očima, ali u specijalu „Love Island: Best off“ možemo vidjeti i kako su ostali otočani kasnije komentirali odlazak svojeg donedavnog sustanara.

Međutim, najviše kontroverzi i burnih reakcija na internetu izazvali su neki dijelovi epizoda „Love Island: Best off“ u kojima su razotkriveni nepoznati detalji zategnutih odnosa između pojedinih otočana uoči trenutka biranja parova. Upravo su ti dosad neprikazani trenuci showa razljutili gledatelje, u toj mjeri da su optužili producente realityja da namjerno žele prikazati neke otočane u lošem svjetlu, i to samo zbog toga da show bude još zabavniji i napetiji gledateljima.

Mnogi komentatori na društvenim mrežama koji prate reality smatraju da je ljubavni trokut u kojem su se našli Kaz, Tyler i Matthew u redovnim epizodama "Love Islanda" prezentiran na jedan način, a tek su u specijalu „Love Island: Best off“ otkrivene pozadina cijele priče i prava istina o tome što se stvarno događalo između ovo troje otočana. „Kaz je pitala više otočana što da učini u situaciji s Mattom. U „Neviđenim scenama“ vidjelo se da se Matt baš i ne trudi oko njihovog odnosa. Tyler je, pak, u više navrata pokazao da mu je stalo do Kaz. Ne znam zašto su to producenti predstavili na ovakav način“, samo je jedan od komentara na Twitteru.

Što će se dalje događati, što su producenti sakrili od gledatelja i koje će nam još dosad nepoznate afere i zanimljivosti iz života otočana tek otkriti, možete pratiti u specijalu „Love Island: Best off“ na RTLplayu.