Nastavlja se podjela pisama, a idući je na redu bio mladi farmer Ivan. ''Nemam tremu, savršeno se osjećam. Ne opterećujem se previše pismima'', samouvjereno je koračao prema Aniti Ivan koji dosad nije nikad imao ozbiljnu djevojku. To je jako iznenadilo i ostale farmere, no sad je, ističe, pravo vrijeme da se napokon skrasi.

Anita ga je iznenadila svežnjem pisama i činjenicom da je prošao dalje. Na vrući stolac već je stigao i farmer Ante: ''Spreman sam krenuti ispočetka, mislim da sam napokon sazrio''. Broj Antinih pisama bio je znak da i on prolazi dalje.

'Problem je njegova farma, na njoj ima puno posla'

Na redu je već bio i Miroslav koji je priznao da nije preveliki optimist, a čak i ako ne dobije dovoljan broj pisama, nada se da će mu show otvoriti nove prilike da upozna onu pravu. Anita je izvadila tek dva pisma te rekla Miroslavu da ipak ne ide dalje, no postoji šansa da ga još posjeti na njegovu imanju i donese mu neke lijepe vijesti. ''Problem je njegova farma, na njoj ima puno posla. A današnje žene, najveći dio, ne žele raditi, samo uživati. Mislim da je to problem'', dao je Jožef svoj sud o Miroslavovoj sudbini, dok je i Mijo priznao da mu je žao.

Po svoja pisma krenuo je i Branko. ''Jedva čekam da dođu žene, da upoznam nove srodne duše. Da ih dočekam kao čovjek i kao osoba koja će ih voljeti kao svoj život'', iskren je bio farmer, priznavši da je u show stigao isključivo zbog iskrene ljubavi.

''On nema puno šansi jer je plakao'', svoj sud o emotivnom Branku dao je Stjepan. ''Mislim da su moje rane dovoljno zacijelile, mislim da sam sposoban voljeti novu ženu... Pružio bih joj svu ljubav koja postoji'', priznao je Aniti Branko da je nakon smrti svoje supruge prije dvije godine sada spreman za novi početak. U svojoj škrinjici Anita je za ovog emotivca imala dovoljan broj pisama te on nastavlja natjecanje i upoznat će kandidatkinje, pa je od sreće pustio i suzu. ''Sad ti pričam pred kamerama... Ako se ženim, ti si kuma'', poručio je Branko na odlasku.

Mladi samohrani otac ne ide dalje

Mladi samohrani otac Tihomir smatra da je vrijeme da konačno ostvari svoju sreću, a istaknuo je da svi prijatelji i članovi obitelji navijaju za njega. ''Priželjkujem ljubav. Prijašnja iskustva su me razočarala, ali nisam odustao od ljubavi. Ne dam se!'' rekao je, ''Nije sve u ljepoti. Svaka je cura lijepa na svoj način. To je sve u srcu što nosi''. ''Pisma su tu, ali ih je nekako malo'', tužno mu je poručila Anita, dodavši kako ipak trenutno ne ide dalje. ''Nisam razočaran, ni tužan, očekivao sam to. Nisam se dobro predstavio, imao sam tremu'', poručio je Tihomir za kraj. ''Sve nas je pogodilo što nije dobio pisma, to je dečko pravi!'' komentirao je Branko, dok je Stjepan smatrao da se potpuno krivo predstavio ženama i da je previše sramežljiv.

Bajker Mijo bio je idući na razgovoru s Anitom. ''Baš sam zatvorio svoje srce jedno vrijeme, sad nastojim malo živnuti. Moje srce je spremno za nešto novo, ja sam po prirodi optimist'', priznao je. Mijo nije mogao sakriti oduševljenje kad je Anita izvadila hrpu pisama za njega: ''Nije bilo jednostavno čekati, ali sam imao intuiciju malo jaču''. A nakon podjele pisama Tihomir, Jožef i Miroslav, farmeri koji nisu prošli dalje, poželjeli su sreću ostalima kojima je preostalo dobro proučiti sva pisma jer slijede prvi spojevi!

''Sjetite se našeg razgovora... Vrlo vjerojatno ćemo se vidjeti na vašim farmama'', poručila im je Anita kako još ništa nije izgubljeno.

A kako će izgledati dolazak veselih kandidatkinja, koje će od njih postati zlatne djevojke', a koje ići na prve spojeve, gledatelji će doznati već sutra u 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu'. Cijele epizode showa dostupne su i na novoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.