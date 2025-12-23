FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU

Posljednja izbacivanja, neočekivani odabiri i preokret na kraju: Koga farmeri vode na romantična putovanja?

Posljednja izbacivanja, neočekivani odabiri i preokret na kraju: Koga farmeri vode na romantična putovanja?
Foto: Rtl

Neodlučnost, emocije i iznenađenja obilježit će dan u kojem farmeri moraju poslušati srce, ali i razum.

23.12.2025.
10:46
Hot.hr
Rtl
Na farmama je stigao trenutak istine – vrijeme je za posljednje odluke prije romantičnih putovanja. Neodlučnost, emocije i iznenađenja obilježit će dan u kojem farmeri moraju poslušati srce, ali i razum.

Tomislav će biti neobično miran dok će ga Viki, Seida i Nina nestrpljivo čekati. Josip E. lomit će se do zadnje sekunde. Iako su mu sve tri dame prirasle srcu, odluka mora pasti. Suze, zagrljaji, ali i povrijeđen ego – sve to donijet će izbacivanje uz more.

Posljednja izbacivanja, neočekivani odabiri i preokret na kraju: Koga farmeri vode na romantična putovanja?
Foto: Rtl

Najmlađi farmer Dejan, iako uvjeren da na njegovu imanju nema dubokih emocija, morao je birati – Dora ili Miljana, što će presuditi?

U Baranji je Josip Đ. svoje dame do posljednje sekunde držao u napetosti.

„Srce mi lupa, ruke mi se znoje, nervozna sam“, priznat će Ksenija, no povratka više nema.

No najnapetije će biti kod Roberta. Tri snažne žene, iskrena pisma, sumnje i direktna pitanja najsramežljivijeg farmera dovest će do finalne odluke koja će mnoge iznenaditi.

Posljednja izbacivanja, neočekivani odabiri i preokret na kraju: Koga farmeri vode na romantična putovanja?
Foto: Rtl

„Jesi li ovdje zbog promocije ili osjećaš nešto prema meni?“ upitat će iskreno jednu od njih, ne bi li mu još malo olakšala odluku.

A kad svi pomisle da je stresu došao kraj i da je na redu samo uživanje, jednog će farmera nazvati njegova odabranica i poručiti mu da je ipak odustala od romantičnog putovanja i prilike za ljubav.

 

Ima li drugu opciju? 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

 

Ljubav Je Na Selu
