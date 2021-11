Prije točno godinu dana, 13. studenoga, preminuo je legendarni Krunoslav Kićo Slabinac. Život mu se ugasio u sobi Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, gdje je proveo tri mjeseca prikovan za krevet.

Kićo je hospitaliziran početkom kolovoza prošle godine zbog koronarne bolesti koja mu je zahvatila krvne žile. Tijekom zahvata ugrađene su mu tri premosnice, no stanje mu se zakompliciralo jer mu rana na prsnom košu nije zarastala kako treba.

Njegov organizam je oslabio nakon niza operacija, a umro je u 6.50 sati ujutro. Iza njega ostali su neutješni sinovi Pavao i Ivan te brojni prijatelji i obožavatelji.

Kićo je slovio za vrhunskog zabavljača, a nazivali su ga i "hrvatskim Elvisom", no on taj nadimak baš i nije volio. Podario nam je brojne hitove poput "Bećarca", "Seoska sam lola", "Slavonijo ja sam tvoje dijete", "Inati se Slavonijo", "Tri slatke riječ" itd. Ljubavnu baladu "Zbog jedne divne crne žene" znaju sve generacije, a posvetio ju je Mirjani Antonović.

'Imala sam osjećaj da se oprašta od mene'

Njih dvoje upoznali su se kad je Kićo bio na turneji po Americi, a pjevač je kazao da je to bila ljubav na prvi pogled.

"U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je pjesma 'Zbog jedne divne crne žene' njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da nije do danas. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: 'Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba'", ispričao je svojevremeno Kićo u jednom intervjuu za Večernji list.

Kićo i Mirjana dugo nisu komunicirali, a onda su se 2018. godine napokon sreli i pošteno popričali. Odlučili su da će ostati dobri prijatelji. Pjevač je nazvao Mirjana prije nego što je otišao u bolnicu.

"Nazvao me dosta kasno jedne večeri, deset dana prije odlaska u bolnicu. Bila sam se preplašila jer sam mislila da se dogodilo nešto loše. Kićo me tada pitao hoću li isto izgledati na nebu. Rekla sam: 'Ma, izgledat ću još bolje, ljepše!'. Rekao je kako mu moram obećati da ćemo se vidjeti tamo na nebu, tamo gdje nema više rastanaka, gdje nema boli. Inzistirao je kao da je imao predosjećaj da će se nešto dogoditi. A ja sam imala osjećaj da se oprašta od mene", ispričala je Mirjana u studenom prošle godine u intervjuu za Jutarnji list.