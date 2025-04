Kristina iselila iz zajedničkog stana. Je li njezin i Stjepanov brak gotov? 

Kristina i Stjepan u “Braku na prvu” nikako ne nalaze zajednički jezik. Nije pomogao ni fizički odmak. Kristina se, naime, iselila iz zajedničkog stana. No, svaki put kada se ponovno sastanu – netko od njih plane. Ono što se isprva čini kao sitnica, pretvara se u ogroman problem.

'Čim tebe ne vidim 24 sata, ja sam tako sretna'

Parovi su dobili jedinstvenu uspomenu koja bi mogla biti savršen ukras za njihove stanove. Kristina i Stjepan gledaju svoju vjenčanu fotografiju. “Mogla sam ljepše ispasti. Nije mi to najdraža poza”, primjećuje Kristina. “Koja ti je najdraža poza?”, pita Stjepan Kristinu, koja to pitanje smatra provokacijom. “Neću odgovoriti na to pitanje”, kaže Kristina, iživcirana Stjepanovim pitanjem. Iako se pokušava suzdržati daljnje reakcije, to joj ne polazi za rukom.

Stjepan je zadovoljan svojim izgledom na zajedničkoj fotografiji. Kristina mu predlaže da se izreže i gleda cijelo vrijeme. “Imaš ti još jednu u svom stanu?”, pita Stjepan postoje li dvije iste fotografije, s obzirom na to da odvojeno žive.

“To je jedina, možeš je zadržati. Ja je ne bih gledala.”, odgovara mu Kristina.

“Kako si spavala?”, pokušava Stjepan doznati kako će izgledati njihov brak ako čak ni ne žive zajedno. “Čim tebe ne vidim 24 sata, ja sam tako sretna i tako okej”, odgovara mu Kristina. “Nabrijana si, vidim”, primjećuje Stjepan. “Da, prešao si mi zadnju granicu”, kaže Kristina, no Stjepanu nije jasno što je učinio i zašto se ona ljuti. Ono što je uslijedilo je bio prolom emocija, bujica uvreda, i razgovor koji je ponovno završio - svađom.

