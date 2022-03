Slavonija će biti prvi domaćin u novoj sezoni kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu', a delicije će pripremati četiri momka i jedna dama: vozač Mario, umirovljenici Marjan i Drago, komercijalist Davor i ekonomistica Anka. Oni će dati sve od sebe kako bi na kraju tjedna bili proglašeni najboljim domaćinom, odnosno domaćicom, i tako osvojili glavnu nagradu od 5000 kuna.

MARIO ALAVANJA

Profesionalni vozač Mario Alavanja dolazi iz mjesta Vidovci kod Požege, ima 51 godinu i u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zato što voli jesti, kuhati i družiti se. Mario voli putovati, a u slobodno vrijeme najradije svira harmoniku i isprobava razne recepte. Smatra se velikim gurmanom koji voli sve kuhinje, najčešće spravlja čobanac, fiš paprikaš te carsko meso koje mu je i omiljeno jelo. A kad je o manama u kuhanju riječ, svjestan je da nitko nije savršen dok će o njegovim vrlinama najbolje prosuditi ostali kandidati. Otkriva kako se ne bi volio natjecati s pretjerano kritičnim kandidatima, no i da mu pobjeda nije toliko važna, ipak mu je važnije novo iskustvo.

MARJAN GRGIĆ

Iz Pleternice dolazi umirovljeni 61-godišnji mesar Marjan Grgić koji za sebe kaže da je komunikativna osoba koja voli zabavu i ne zamjera nikome ništa te dodaje da će u 'Večeri za 5 na selu' ocjenjivati isključivo hranu, no i da neće šutjeti ako mu se nešto ne sviđa. U emisiju se prijavio zato što jako voli kuhati i sudjelovati na fišijadama, što mu je uz kuglanje i omiljeni hobi. Marjan preferira slavonsku kuhinju, najčešće priprema mesna jela te peče kruh te dodaje kako nijednu hranu ne bi izdvojio kao omiljenu zato što voli sve jesti. Svojom slabijom stranom smatra pripremanje slastica, ali da zato dobro podnosi kritike te dodaje kako se nada da će pobijediti.

DAVOR BANOVIĆ

Davor Banović ima 32 godine, dolazi iz mjesta Trenkovo, po zanimanju je komercijalist, no trenutačno radi kao nogometni sudac te skladištar i vozač u Domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Voli društvo, pravi je veseljak, često organizira druženja s prijateljima, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zato što smatra da dobro kuha te voli izazove. Davor najviše priprema slavonsku kuhinju, omiljena su mu jela čobanci, fiš paprikaši i razna variva, koja najčešće i kuha, no ne boji se i eksperimentirati s receptima i začinima. Otkriva kako će prilikom ocjenjivanja više gledati na atmosferu nego hranu, a svojom najvećom manom u kuhanju smatra to što previše gleda na čistoću i urednost.

ANKA ŠUTALO

Ekonomistica Anka Šutalo dolazi iz Požege, ima 58 godina i u slobodno vrijeme pjeva i ocrtava staklo te sa suprugom vodi građevinsku firmu. Vrlo je vesele naravi, optimistična, uvijek voli vidjeti ono dobro u ljudima, a najviše je ljute nepravda i nedostatak empatije prema drugim ljudima. Anka najčešće priprema tradicionalnu kontinentalnu kuhinju, a izbjegava egzotične začine te pripremanje ribe zato što je ne voli čistiti. Omiljeno joj je jelo pileći paprikaš, voli kuhati juhe i peći kolače te dodaje da je izvrsna u pripremi raznih pečenja i graha. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog druženja, zabave i upoznavanja novih ljudi.

DRAGAN ČAKALIĆ

Umirovljenik Dragan Čakalić, od milja zvan Drago, dolazi iz Požege i ima 66 godina. Slobodno vrijeme najradije provodi u svom vrtu, u vinogradu ili na motoru. Od djetinjstva voli motore, a ljubav prema vinima kod njega je išla postupno - danas ga čak i proizvodi te naglašava kako će kandidatima davati manje ocjene ako uz večeru ne posluže dobro ohlađeno vino! Hobi mu je i rad s drvetom pa izrađuje ogledala i krevete. Dragan se u 'Večeru za 5 na selu' prijavio zbog zabave i dobrog druženja, no vjeruje i da ima dobre šanse za pobjedu. Za sebe kaže da voli tradicionalna jela, Slavoniju i njezine običaje, ravnicu i svoj vinograd.

Nove epizode kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!