INSTAGRAM VRVI SEKSI FOTKAMA / Kći bivšeg premijera je izrasla u posebnu ljepoticu: Ella Orešković itekako ima što za pokazati

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, pjevačica Ella Orešković, svojim provokativnim nastupom na Dori s pjesmom "If You Go Away" privukla je veliku pozornost javnosti, a njezin Instagram vrvi izazovnim fotografijama.