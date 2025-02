Kad odbijenica postane trijumf: Hollywoodu nije bila dovoljno slavna, zube im je pokazala osvojivši Oscara

U nedjelju 2. ožujka održat će se najvažnija i najiščekivanija dodjela nagrada u filmskoj industriji - Oscar 2025. Dan koji svi s nestrpljenjem očekuju. Povodom ovogodišnje 97. ceremonije svakog vam dana sve do nedjelje donosimo neke od najzanimljivijih priča koje se vežu uz ovu najpoznatiju i najspektakularniju filmsku nagradu.

Kažu da se sve događa s razlogom, a čini se da je upravo to sebi ponavljala Julie Andrews kad je saznala da nije dobila ulogu Elize Doolittle u filmskoj verziji My Fair Lady. Iako je upravo ona proslavila ulogu na Broadwayu 1956. godine, studio ju je odbio jer "nije bila dovoljno veliko ime". Ulogu je dobila Audrey Hepburn, no sudbina je imala drugačije planove – Andrews je godinu dana kasnije briljirala kao Mary Poppins i osigurala si vječno mjesto u filmskoj povijesti, donosi priču Crooked Marquee.

Od zvijezde Broadwaya do holivudskog odbijanja

Kada je My Fair Lady postao hit na Broadwayu i West Endu, Rex Harrison i Julie Andrews oduševili su publiku kao profesor Henry Higgins i Eliza Doolittle. Harrison je brzo osigurao svoje mjesto u filmskoj adaptaciji – i to tek nakon što je Cary Grant odbio ulogu i insistirao da je dobije Harrison. No, situacija je bila drukčija za Andrews, koja je tada bila poznata samo kazališnoj publici.

Foto: Profimedia

Hollywoodski studiji smatrali su da film treba veliko ime, a izbor je pao na Audrey Hepburn, koja je iza sebe imala hitove poput Doručka kod Tiffanyja i Praznika u Rimu. Iako nije imala iskustva u mjuziklima (njezine pjesme je zapravo otpjevala Marni Nixon), producenti su željeli pravu filmsku zvijezdu.

Mary Poppins dolazi u pravom trenutku

Dok su svi raspravljali o tome je li Hepburn bila pravi izbor za My Fair Lady, Julie Andrews se pripremala za svoj filmski debi. Walt Disney ju je angažirao za ulogu Mary Poppins, i taj se potez pokazao genijalnim. Film je postao najgledaniji te godine i osvojio čak 13 nominacija za Oscara.

Foto: Profimedia

S druge strane, Hepburn je za My Fair Lady – ostala praznih ruku. Čini se da su glasači Akademije smatrali kako je Andrews nepravedno zaobiđena, a iako je Hepburn bila vrlo talentirana glumica, nije baš zadovoljila standarde koje je postavila njezina prethodnica na pozornici.

Foto: Profimedia

Na Oscarima – trijumf!

Do trenutka kad su dodijeljeni Oscari 1965., bilo je smiješno pomisliti da Julie Andrews nije bila dovoljno slavna za My Fair Lady. Kada je Sidney Poitier pročitao njezino ime kao dobitnice nagrade za najbolju glumicu, Julie je s osmijehom primila Oscara i održala šarmantan govor:

Foto: Profimedia Rex Harrison i Julie Andrews na dodjeli Oscara 1965.

"Znam da ste vi Amerikanci poznati po gostoprimstvu, ali ovo je stvarno smiješno!"

No, prava osveta dogodila se dva mjeseca ranije, na dodjeli Zlatnih globusa.

Najfinija prozivka u povijesti Hollywooda

Kada je Andrews osvojila Zlatni globus za Mary Poppins, nije mogla odoljeti prilici da pošalje suptilnu, ali ubitačnu poruku Jacku Warneru – producentu koji ju je odbio za My Fair Lady. Na kraju govora, s velikim osmijehom, izjavila je:

"Na kraju, hvala čovjeku koji je napravio jedan prekrasan film i koji je sve ovo omogućio – gospodinu Jacku Warneru", kazala je.

Foto: Profimedia

Bila je to najljubaznija, a istovremeno i najoštrija pljuska u povijesti dodjela nagrada.

Rivalstvo koje nije postojalo

Mediji su obožavali potencirati rivalstvo između Julie Andrews i Audrey Hepburn, ali istina je bila drukčija.

Foto: Profimedia

Andrews nikada nije javno zamjerila Hepburn, a Hepburn je, s druge strane, bila u teškoj poziciji – mnogi su smatrali da je "ukrala" ulogu, a dodatno ju je opteretilo to što nije mogla sama otpjevati svoje pjesme.

Ipak, Julie Andrews je dobila svoju osvetu na najbolji mogući način – ne samo da je postala holivudska superzvijezda, već je i Jack Warner, čovjek koji ju je odbio, morao gledati kako ona osvaja Zlatni globus i Oscara.

