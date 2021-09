Glazbenici Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle dan uoči vjenčanja morali su otkazati ceremoniju jer je ona pozitivna na koronavirus, piše Gloria.hr.

Ivanka se u četvrtak počela loše osjećati, pa je otišla kod liječnika na pregled.

"Kasno poslijepodne mišići su me počeli boljeti, svladao me veliki umor i osjećala sam se jako loše. Otišla sam kod doktora, a on me poslao na testiranje te je ubrzo stigao rezultat. Pozitivna sam", kazala je Ivanka za Gloria.hr.

Ona se još nije cijepila, a radila je punom parom cijelo ljeto. Tvrdi da je bila "toliko iscrpljena da je virus do nje došao baš onda kada je bila najslabija".

Mrle i njihova kćer Eva dobro se osjećaju. Ivanki i njemu sad je zdravlje na prvom mjestu, pa će se vjenčanje održati kada ona ozdravi. Njih dvoje zajedno su deset godina. Koronavirus im je već i prije pomrsio planove oko svadbe. Par, osim što dijeli privatni život, uspješno surađuje i na poslovnom planu.