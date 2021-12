Pjevačica s titulom kraljice svadbi, Maja Šuput, za Jutarnji je dala veliki intervju u kojem je otkrila brojne zanimljive stvari o svom životu. Maja je već nekoliko godina članica žirija popularnog showa Supertalent, gdje svaki puta iznenadi svojim upečatljivim stajlingom.

"Što se mog stajlinga tiče, to se nastavlja iz sezone u sezonu, a možda smo ovaj put otišli za nivo više u audicijskom dijelu, jer dosad smo audicije radili malo pomaknute, a onda glam u finalu. Ovaj put je Marko Grubnić otišao stepenicu iznad i bilo je više ‘showtastično’. Sve su kreacije bile jako upečatljive i sve ih je radio on, kao i za sve moje nastupe i pojavljivanja.

Ove sezone najdraži mi je look ružičasta haljina u varijanti princeze. Sve se stopilo: visoka kosa s krunom i ta prekrasna baby pink haljina, make up je bio savršen. Taj dan je sve sjelo na svoje mjesto. A jedino mi Marko može donijeti haljinu od 12 cvjetova i reći da ću to obući i na takvo me što nagovoriti. No, kad se vidim, shvatim da je dobro", rekla je pjevačica.

"Negativni komentari sastavni su dio mog posla i nemoguće je da se svakome svidiš i da je svima sve lijepo. Ali, ziheraške kombinacije koje sam imala u prvoj emisiji, s dugom bijelom haljinom, pa ta princeza ili finale u kojem sam izgledala kao Pepeljuga, to su kombinacije koje nikad nikome ne smetaju. Međutim, kad bismo cijeli život igrali na ziheraške karte, to ne bi bilo to, tako da volim kombinacije svega i svačega", dodala je.

Maksimalo provodi vrijeme s Bloomom

Unatoč brojnim obvezama i angažmanima pjevačica uspješno usklađuje posao i majčinstvo.

"Nastupa je manje, ne moram stalno na put pa svoje vrijeme maksimalno provodim sa svojim djetetom, i to je najbolje što imamo. Vrijeme. Non-stop smo skupa. Jako puno stvari radim od kuće, poput svih mogućih sastanaka koje obavljam online, a radim i putem maila i telefonski i pokušavam što manje izbivati iz kuće. Manje spavam, puno toga radim dok Bloom spava, i to me čini najsretnijom ženom na svijetu, jer najkvalitetnije vrijeme je naše. Bloom je nevjerojatno dobra beba, nije nam jasno kako nas je Bog pogledao odozgo. Prekrasno je dijete, stalno se smije, pjevuši na svom jeziku. Stalno doma plešemo, svi se smijemo. Zaista ga obožavamo i osjećam se blagoslovljeno", dodala je.

Njezina titula kraljice svadbi je unatoč pandemiji i dalje je aktualna.

"Svadbe su uglavnom od sredine travnja do kraja listopada. Ovo nije sezona vjenčanja. Od vjenčanja imam jedan dobar period odmora, kao i svake godine, tako da sam do travnja, bar što se vjenčanja tiče, slobodna", veli.

Svadbe su jedini siguran posao

Dodala je da svadbe su kruna njezinog poslovanja.

"To je jedini siguran posao, gdje znam godinu i pol dana unaprijed gdje sam za koji vikend i u kojem gradu. To je lijep kalendarski period zbog kojeg možeš mirno spavati jer znaš da te posao čeka", objašnjava.

Idealno provedeno obiteljsko vrijeme za pjevačicu je kad su njezin suprug Nenad, maleni Bloom i ona kod kuće.

"Idealni su dani kad smo doma, kad Nenad ne ide u ured, ja nemam snimanje i kad smo nas troje sami i zajedno. Ako je lijepo vrijeme, obavezno idemo s djetetom van na svjež zrak i u super šetnju. Po kući se stalno igramo. Nenad i ja smo se vratili u djetinjstvo, kao da su nam tri godine. Igramo se kao ludi svim mogućim igračkama. Tu je i nezaobilazno ljubljenje i maženje. Uglavnom, nisu nam strana ni putovanja. Često odemo sve troje na put jer Bloom uživa u svim mogućim prijevoznim sredstvima. Svako zajedničko vrijeme nam je prekrasno i opuštajuće", kaže Maja Šuput.