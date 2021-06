Pjevačica Žanamari Perčić bacila se je u poduzetničke vode. Ona je počela dizajnirati kupaće kostime. No, fanovima na Instagramu požalila se je da ima problema kod oglašavanja na toj društvenoj mreži.

Žanamari je otkrila da joj na Instagram briše sve fotografije na kojima je u kupaćim kostimima koje je sama dizajnirala. Sada je odlučila tome stati na kraj, pa je pozirala omotana tkaninom od koje će uskoro napraviti bikini.

"Ovo je možda jedini način da nosim svoj badić na Instagramu, a da me Instagram algoritam ne restrikta. Pa evo jedna iz proizvodnje koja možda i uspije doći do vas. Uskoro ću isfurati badić u ovom materijalu, pa eto bilo bi divno da me nitko ne prijavi za prekršaj, jer sam obukla kupaći kostim kojeg sam i dizajnirala.

Ako se to nastavi događati morat će se moji dečki s kojima surađujem fotkati u bikinijima umjesto mene. Čujem da dečki smiju biti na plaži čak i na Instagramu. Žene će uskoro morati ovako fino doći u tvornicu po par metara materijala i umotati se do grla za fotke s ljetovanja", napisala je Žanamari u opisu objave.

Pjevačicu su ubrzo u komentarima utješili brojni fanovi i kolege. "Ej, mogu samo da te mrze, dok ti se dive kako izgledaš na plaži", "Koja si ti kraljica", "Ljubomora… Odlična si!", poručili su joj.