Ima li boljeg testa za brak od zajedničkog sastavljanja namještaja?

Parovi u jedinstvenom sociološkom eksperimentu, “Braku na prvu”, otvaraju potpuno novo poglavlje svojih života, a to je - zajedničko useljenje. Osim tog velikog koraka, u stanovima ih čeka iznenađenje. Ono što se isprva čini kao zabavan zadatak, otkriva puno o parovima. Pred njima je pravi test njihovih brakova: zajedničko sastavljanje namještaja. Nekima odličan izazov, drugima noćna mora.

Kristina kritizira Franju: 'Ako ga ne znaš složiti, nisi sposoban muškarac'

Izazov koji su dobili puno razotkriva o parovima, ali i o svakome ponaosob. Irma i Marko s lakoćom sastavljaju krevete. “Nas dvoje jako dobro rješavamo probleme. On je zreo, emocionalno inteligentan, stvarno je čovjek pažljiv i obziran”, hvali Irma svog supruga. Sve rješavaju zajedničkim promišljanjem i dogovorom. Dijametralno suprotna situacija je kod Kristine i Franje.

Ona je odlučila zadatak, koji smatra muškim poslom, ostaviti Franji. "Znači, spavamo na podu večeras?”, pita ga Kristina i malo testira njegove sposobnosti, jer, priznaje da inače voli sastavljati namještaj. Franjo se prilično muči, a Kristinini komentari mu samo odmažu. “Ako ga ne znaš složiti, nisi sposoban muškarac”, govori mu Kristina.

No, nije svima izazov noćna mora. Hrvoje je oduševljen zadatkom: “Dobra ideja, da krenemo u zajedništvo tako da nešto sklopimo zajedno.” A Silvija je oduševljena njime: “Hrvoje ima debeli, veliki plus. Štogod pitaš, on zna, može i voli to. I baš je onako pokretan. I sviđa mi se. Već sam sto puta rekla, i opet ću ponoviti.”

“'Ajmo ovako: na ovom krevetu spava onaj tko ga složi”, predlaže Darko. Višnja odmah odustaje i kaže da će spavati na kauču. Ali Darko ipak gospodski rješava situaciju. Kristina G. predlaže Stjepanu kompromis: on neka iskoristi svoje mišiće za slaganje namještaja, a ona će kuhati.

