Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, oglasila se na Instagramu nakon što je hrvatski predstavnik Baby Lasagna osvojio drugo mjesto na ovogodišnjem Eurosongu u švedskom Malmöu.

"Stolnjaci, tabletići, Rim Tim, najjače društvo za gledanje Eurovizije i gorko slatke snimke bez cenzure. P.S. Baš, baš šteta. Realno, svi znamo da je Baby Lasagna apsolutno zaslužio tu pobjedu i zasjenio konkurenciju energijom, pojavom, nastupom. Ali nema puno mjesta za tugu, pobjednik si u očima mnogih. Ne samo Hrvata! A to je ono što ostaje dugoročno, to su ljudi koji su ti od sad publika", napisala je pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Zsa Zsa je trebala nastupati na Dori s pjesmom "Probudi usne moje", no odustala je od natjecanja. Umjesto nje, po pravilima, priliku da nastupi dobiva prva rezerva. Na sreću, sljedeći na redu za ulazak u natjecanje bio je upravo Baby Lasagna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nova verzija uzrečice 'when life gives u lemons...' je 'when life gives u minced meat ili tomatoes, give it to Baby, he'll make lasagna - and f***ing everyone loves Baby's Lasagna", napisala je ponosna kolegica o uspjehu Marka Purišića na Facebook profilu prije tri dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna nakon Eurosonga: 'Drago mi je da smo kod publike tako dobro prošli'

Tekst se nastavlja ispod oglasa