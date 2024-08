Taylor Swift (34) je ime koje danas malo tko ne zna. Svijetom se proširila vijest da je globalna glazbena zvijezda otkazala sva tri koncerta u Beču zbog mogućnosti od terorističkih napada. Fanovi su ustinu razočarani i tužni, s obzirom na to da su čekali koncert više od godinu dana, a velik broj njih prati pjevačicu od samih početaka. Nerijetko se mogu čuti njeni hitovi na radiju te je stalno u središtu medijske pozornosti. Ipak, mnogi se pitaju kako je američka djevojka iz susjedstva uspjela postići toliko grandiozan uspjeh. Po čemu se zapravo izdvaja Swift sa svojim ljubavnim pjesmama od ostalih glazbenika i kako je uspjela postati ekonomski gigant? Zaluđenost Taylor Swift objasnio nam je glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Presudan je hype

Bojan Mušćet tvrdi da je glavni ključ Taylorine popularnosti hype, odnosno pomama stvorena oko njenog lika. Ako se taj hype napravi na inovativan način, postići će rezultate, a prema mišljenju kritičara Taylor je najbolja u stvaranju drugačijeg načina promoviranja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Njezina prisutnost na društvenim mrežama, dobro oblikovan poslovni model, način na koji pristupa fanovima te neke stvari iz privatnog života zajedno su utjecale na njezinu popularnost, više nego kvaliteta njezinih pjesama", objasnio je Mušćet. Dodaje kako Taylor sa svojim timom kroji novu stvarnost glazbene industrije, pomoću drugačije organizacije koncerata i pojavljivanja u medijima te na društvenim mrežama.

Pjesme su posljedica poslovnog izbora

Tvrdi da Swift predstavlja više fenomen, nego glazbenicu čija će ostavština opstati sljedećih 20 ili 30 godina. Kritičar Mušćet smatra da velik broj ljudi odlazi na koncerte zbog slijeđenja trenda, no naravno ima i njezinih pravih fanova. Dodaje kako globalna zvijezda predstavlja inspiraciju mladim djevojkama koje su njezina osnovna publika, na isti način kao što su to radile izvođačice prije nje, poput Rihanne ili Beyonce. Američku senzaciju je usporedio s našim domaćim zvijezdama Tajči (54) i Severinom (52).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"To su izvođačice koje imaju snažnu osobnost. One prije svega odaju jednu ličnost puno više nego što ulažu u kvalitetu vlastitih pjesama. Pjesme su posljedica jednog poslovnog izbora, više nego vokalne kreacije", rekao je kritičar. Taylor je od klasične glazbenice postala najsnažnija glazbena poduzetnica i jedna od najbogatijih žena svijeta.

Iako se može pohvaliti albumima različitih žanrova, može se reći da njena glazba nije namijenjena široj publici, već njezinim obožavateljima. Mušćet ističe da "onaj tko ne sluša Taylor Swift teško će zagrabiti i čuti tu nešto drukčije što već nije čuo". Radi se o glazbi koja je fantastično ispolirana pop konfekcija.

"Ona u svemu radi korak dalje od konkurencije, osim u samoj glazbi", smatra kritičar.

Može li je netko maknuti s trona?

"Kraljica popa" trenutno drži takvu moć u rukama da može utjecati na američke izbore, tvrdi Mušćet. U slučaju da pjevačica promovira određenog predsjedničkog kandidata, postoji velika mogućnost da taj kandidat odnese pobjedu. Današnji popularni izvođači poput Drakea (37), The Weeknda (34) ili Beyonce (42) imaju male šanse za dostizanje jednakog uspjeha, no lako je moguće da u sljedećih nekoliko godina osvane zvijezda koja će stvoriti veći utjecaj od trenutne najunosnije pjevačice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rame uz rame s glazbenim legendama

Taylor Swift je pjevačica i kantautorica koja obara rekorde na glazbenoj sceni od 2006. godine, a njezina trenutna turneja smatra se najunosnijom turnejom u povijesti glazbene industrije. Američka globalna zvijezda miljenica je publike koja je svojim hitovima o propalim ljubavima uspjela osvojiti srca vjernih obožavatelja. Swift je uspjela postati jedan od najuspješnijih izvođača u povijesti, smjestivši se među legendarne glazbenike kao što su Beatlesi, Rolling Stonesi i Madonna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ruši rekorde

"Kraljica popa" je objavila deset studijskih albuma te je prva umjetnica koja je uspjela prodati četiri albuma u više od milijun primjeraka u prvom tjednu. Njezine pjesme su konstantno na top listama, a na streaming platformama nerijetko ruši rekorde. Započela je karijeru stvaranjem singlova u country žanru, no otad je često mijenjala stilove, što se izrazito sviđa slušateljima. Za njenu trenutnu turneju "The Eras Tour" pjevačica je pripremila set listu koja se sastoji od 40-ak pjesama grupiranih u 10 različitih dijelova koji prikazuju sve Taylorine studijske albume.

Turbulentan ljubavni život

Najčešća inspiracija za pjesme su joj propale ljubavi, a hodala je s mnogim poznatim facama. Smatra se da je njen popularni singl "All Too Well" posvećen turbulentnoj vezi s glumcem Jakeom Gyllenhalom (43), dok se vjeruje da je hit "Style" namijenjen popularnom Harryju Stylesu (30).

Foto: Profimedia

Bila je u vezi s glumcem iz "Twilighta", Taylorom Lautnerom (32) te poznatim DJ-em Calvinom Harrisom (40). Trenutno hoda s Travisom Kelceom (34), zvijezdom američkog nogometa, a nerijetko pune medijske stupce svojom romansom.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li nam poskupljenja doći na naplatu? Njemica: 'Hrvatska je postala skupa destinacija!'