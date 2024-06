Pjevačica Žanamari Perčić je nedavno najavila izlazak svoje nove pjesme "24/7", a sada je na Instagramu objavila provokativnu fotografiju na kojoj pozira u crnom outfitu s raznobojnim kamenčićima. Obožavatelje je pitala što misle o tome da upravo ta fotka posluži kao cover njezina singla.

"Selfie kao cover singla? DA ili NE? Pjesma '24/7' izlazi u ponedjeljak! A spot u četvrtak 6. 06.", stajalo je u objavi.

Obasipali je komplimentima

Obožavatelji nisu mogu ne primijetiti koliko dobro izgleda na fotki koju je objavila pa tako njihovi komentari nisu bili ništa nego pozitivni, a većina se složila s time da je njezin selfie savršen izbor za cover singla.

"Da. Prekrasna si", "Očaravajuća si", "Zašto ne?", samo su neki od komentara koji se mogu pronaći ispod objave.

Podsjetimo da je Žanamari nedavno u videu na Instagramu otkrila detalje o svojem najnovijem singlu.

"Pripremala sam se psihofizički za snimanje nove pjesme i novog spota i ovog vikenda sam napokon snimila novi spot, tako da će svi koji me pitaju kada će izaći nova pjesma, doći na svoje. Pjesma je snimljena na jednom jako zanimljivom mjestu i jedva čekam to podijeliti sa svima vama. Bit će to pjesma '24/7'. Mala ekskluziva, s obzirom na to da još nisam odala ime pjesme", uzbuđeno je rekla Žanamari u videu na Instagramu.

